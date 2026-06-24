Alianza de Maestros advierte rezagos educativos en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó hace unos meses el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para eliminar el requisito mínimo de asistencia, permitir la promoción automática en algunos grados y flexibilizar los criterios de acreditación en educación básica obligará a fortalecer los mecanismos de regularización académica y de apoyo a docentes y estudiantes, afirmó la organización Alianza de Maestros.

En un comunicado, la agrupación se refirió a la reciente resolución de la SCJN que validó el Acuerdo 10/09/23 de la SEP, mediante el cual se flexibilizan los criterios de evaluación en escuelas públicas y privadas del país.

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Recordó que la determinación respalda medidas como la eliminación del requisito de 80 por ciento mínimo de asistencia para acreditar materias, la promoción automática en preescolar y primer grado de primaria, mecanismos de regularización para alumnos de secundaria y una mayor flexibilidad en los criterios de acreditación escolar.Asimismo, señaló que la normativa permitirá que estudiantes de secundaria avancen de grado aun con algunas asignaturas no acreditadas, mientras que en preescolar y primer año de primaria los alumnos continuarán automáticamente al siguiente grado independientemente de sus calificaciones o porcentaje de asistencia.Indicó que la Corte sostuvo que el objetivo de estas medidas es evitar que niñas, niños y adolescentes sean excluidos del sistema educativo por factores sociales, económicos o familiares. También recordó que el máximo tribunal consideró que reprobar estudiantes por faltas o bajo rendimiento puede profundizar desigualdades sociales y afectar el desarrollo integral de los menores.Ante ello, Alianza de Maestros afirmó que la resolución avala el planteamiento de la SEP, pero expresó diferencias con algunos de los razonamientos que sustentan la decisión judicial.Sostuvo que desde hace años el sistema educativo no busca reprobar a los alumnos, sino generar alternativas para que continúen avanzando en sus estudios con la mejor preparación académica posible, y aseguró que los docentes impulsan permanentemente el aprendizaje y crecimiento académico de sus estudiantes pese a las limitaciones y complejidades que enfrentan dentro y fuera de las aulas.También señaló que los maestros no evalúan únicamente mediante calificaciones o porcentajes de asistencia y afirmó que las escuelas públicas y privadas desarrollan diariamente mecanismos para fortalecer el aprovechamiento y crecimiento académico de sus alumnos.Respecto a la argumentación de la Corte sobre los efectos de la reprobación, la organización consideró que la evaluación constituye una herramienta para identificar áreas de oportunidad y apoyar la mejora del aprendizaje de los estudiantes.Alianza de Maestros manifestó que comparte la importancia de combatir la exclusión escolar, reducir el abandono educativo y garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, sostuvo que estos objetivos deben acompañarse de mecanismos que permitan identificar rezagos y atender oportunamente las necesidades de aprendizaje.Añadió que la promoción de estudiantes sin garantizar el desarrollo de aprendizajes fundamentales puede derivar en la acumulación de rezagos académicos a lo largo de la trayectoria escolar y reflejarse posteriormente en los niveles medio superior, superior y en el mercado laboral.Señaló que la eliminación de mecanismos de acreditación puede generar indicadores positivos en materia de permanencia escolar sin que necesariamente exista un avance equivalente en los aprendizajes.Por ello, hizo un llamado a la SCJN para que exhorte a la SEP a establecer mecanismos flexibles de regularización que fortalezcan la labor de docentes y directivos mediante estrategias claras de apoyo académico, acompañadas de recursos económicos, materiales y acciones pedagógicas que faciliten la atención de estudiantes con rezagos.Indicó que dichos apoyos podrían requerir ajustes específicos en las aulas y en los procesos de enseñanza, incluyendo actividades adicionales de regularización para los alumnos que lo necesiten.La organización también pidió a la SEP convocar, junto con la sociedad civil, la comunidad educativa y otros actores, a un pacto de reconstrucción nacional por la educación que permita generar espacios de diálogo para definir la política educativa del país.Además, llamó a maestros y padres de familia a impulsar ese esfuerzo desde las escuelas y los hogares, fortaleciendo valores, hábitos de estudio y mecanismos de crecimiento académico para niñas, niños y adolescentes."Educar no es aprobar o reprobar, evaluar no es discriminar", señaló la organización, al tiempo que sostuvo que la calidad educativa requiere combinar inclusión, acompañamiento pedagógico y formación integral de los estudiantes.