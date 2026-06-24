Habitantes de San Leonel denuncian aguas negras en viviendas

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Con aguas negras que ya han llegado al interior de algunas viviendas y una escuela primaria ubicada a menos de 100 metros de la zona afectada, habitantes de la colonia San Leonel bloquearon la avenida Constitución para exigir la reparación de un drenaje colapsado que, aseguran, permanece sin solución pese a meses de reportes ante las autoridades municipales.

La problemática se concentra en la alcantarilla ubicada en la calle Lourdes esquina con Tehuacán, donde el desbordamiento de aguas residuales ha generado encharcamientos permanentes, malos olores y condiciones insalubres que afectan a más de 100 familias del sector.

Los vecinos señalaron que la situación se ha agravado con el paso de las semanas, al grado de impactar también a la comunidad escolar de la Primaria Cuauhtémoc.

De acuerdo con los habitantes, las denuncias comenzaron al menos dos meses antes de la presentación de los primeros oficios formales, ingresados desde el 18 de febrero ante distintas instancias.

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En los documentos entregados se advierte sobre los riesgos sanitarios derivados de la exposición constante a aguas negras, particularmente para niñas, niños, personal docente y vecinos de la zona.

Uriel Gómez Robles, presidente de la Junta de Participación Ciudadana de la demarcación 149, informó que el problema ha sido reportado en diversas ocasiones ante Interapas mediante los folios ODT-399420 y 0DT-403547.

Aunque personal del Interapas acudió al lugar para realizar labores de desazolve, los vecinos aseguran que se les informó que la falla obedece a una tubería rota o colapsada en la calle Taboada, casi esquina con Taninul, lo que impide el flujo adecuado de las aguas residuales.

Ante la falta de una reparación definitiva, los habitantes exigieron la intervención inmediata del alcalde de la capital a Enrique Galindo Ceballos para sustituir o rehabilitar la infraestructura dañada.

Advirtieron que el problema no sólo continúa deteriorando las condiciones de vida en la colonia, sino que mantiene un riesgo sanitario para decenas de familias y para los estudiantes de la escuela ubicada en las inmediaciones del punto afectado.