¿Cómo identificar a un policía autorizado para infraccionar?
Los uniformados portan brazaletes con código QR que muestran número de placa e identidad oficial.
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Tras el anuncio de la entrada en funciones de 123 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) adscritos a 13 alcaldías, que fueron capacitados y autorizados para infraccionar, la dependencia informó sobre su indumentaria e identificación.
Los policías portarán un brazalete con un código QR, el cual al ser escaneado mostrará el número de placa e identidad del oficial autorizado para infraccionar, explicó la directora general de Aplicación de Normatividad de Tránsito de la SSC, Beatriz Valdez Vázquez.
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Además, dijo, que los uniformados de la PBI tienen distintivos de color rojo en las mangas de sus camisolas color blanco, mientras que los de la PA son color azul.
Por otro lado, el 10 de junio de este año, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se presentó la lista de todos los policías de la SSC autorizados para infraccionar.
De esta manera se dio a conocer el nombre y número de placa de los policías que realizan labores de tránsito en la capital.
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