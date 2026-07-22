Belinda responde a fans y desmiente enemistad con Kenia Os

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Belinda aclara que entre ella y Kenia Os no hay ningún tipo de enemistad, como se ha conjeturado desde que se hizo viral una de sus declaraciones, en la que se refería así misma y a Danna como "pop stars", sin incluir a la joven sinaloense.

La cantante se convirtió en la nueva portada de "Vogue" y, junto a una serie de fotografías, donde luce su cabellera castaña, así como una peluca al estilo Marilyn Monroe, también concedió una entrevista a la editorial de moda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahí habló del entusiasmo que le produce que su colaboración con Danna esté a punto de ser lanzada pues, a su consideración, se trata de la primera vez que dos mexicanas, dedicadas a la música pop, se reúnen para fusionar sus talentos.Esta fue su declaración:"Estoy muy emocionada porque va a salir un duelo que me emociona muchísimo, con Danna; creo que, en México, nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces, los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos, en este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música, va a salir muy pronto".Sus palabras causaron la reacción inmediata de los fans de Kenia, que se autodenominan como "keninis", ya que consideraron que se trataba de una indirecta a la joven cantante, a quien "Beli" habría excluido dentro del término "pop star", especialmente porque ellas dos ya había colaborado, en el tema -de 2024- "Jackpot".Fue entonces que comenzó a divulgarse un video, capturado durante el partido inaugural del Mundial de Fútbol, en el que se enfrentó México vs Sudáfrica, al que asistieron ambas y, pese a que se encontraban en las mismas gradas, no hay imágenes que atestigüen que se hayan tratado, en cambio, en el clip mencionado, se puede ver cómo Kenia interactúa con otros aficionados, mientras que Belinda posa para las personas que le piden fotografías y no existe trato entre ellas, pese a la mínima distancia espacial que las separa.Tras el revuelo que ha causado la situación, Belinda optó por hacer una aclaración en sus redes sociales y, como explicó, pese a que suele a hacer caso omiso de las especulaciones, el hecho de que involucre a una colega mujer, la hizo tomar la decisión de alzar la voz y desmentir cualquier tipo de enemistad con Kenia."Yo nunca lanzo indirectas a ninguna persona y, mucho menos, a mis compañeras de la industria de la música, a Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto, tenemos una colaboración juntas y una relación muy bonita".La intérprete de "Ángel" ahondó en el asunto, precisando que cuando hablaba de egos, en su entrevista con "Vogue", se refería, únicamente, a la enemistad que, en redes sociales, usuarios crearon entre ella y Danna la que, afirmó, nunca ha existido."A lo que me refería en la entrevista es que siempre se ha creado una enemistad ficticia, especialmente, entre Dana y yo, y, jamás pensé que lograríamos esta colaboración, en la cual todo se alineó para que así fuera".A la postre, la cantante y actriz pidió que no se alimenten más especulaciones y, mucho menos, se propiciar la confrontación entre mujeres."Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario".