Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anuncian segunda hija María

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Hace apenas unos meses, Carlos Rivera confesó que le encantaría volver a convertirse en padre. Ahora, ese deseo se hizo realidad, pues el cantante anunció junto a Cynthia Rodríguez que están en espera de su segunda hija.

"Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram, en el que retoma un fragmento de "¿Qué significa el amor?", la canción que compuso para su primer hijo, León.

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Junto al tierno mensaje, la pareja compartió una fotografía en la que aparecen una cobija, un conjunto tejido y una rosa para simbolizar que esperan una niña. También se observan las manos de Rivera, Rodríguez y del pequeño de dos años, colocadas una sobre otra.Los famosos no quisieron esperar y revelaron que la bebé llevará por nombre María, cuyo nombre aparece escrito con pétalos. "En nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte... Aquí te esperamos con inmensa ilusión. Mamá, Papá y León", añadieron.La noticia fue celebrada por diversas celebridades, entre ellas Anahí, El Capi Pérez, Andrea Meza y Ximena Navarrete, quienes felicitaron a la pareja por la llegada de la nueva integrante de la familia."¡La noticia más hermosa del mundo. Los amo!", expresó la exRBD.El deseo de Rivera de que León debutara como hermano mayorLa paternidad y la maternidad parecen haberles sentado como anillo al dedo. Aunque han procurado mantener en privado gran parte de su experiencia como padres, Rivera ha compartido en distintas ocasiones cómo la llegada de León cambió por completo su vida, sus prioridades y la conexión que sintió con su hijo desde el primer momento en que lo vio.En abril de este año, durante una entrevista para "Despierta América", el intérprete reconoció que le "encantaría" tener otro hijo, aunque confesó que todavía no pensaba en un nombre."Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, que sea lo que Dios quiera", expresó entonces.León, quien ahora se convertirá en hermano mayor, nació en un momento en el que la pareja ya había cumplido varios de sus sueños. Y María se suma a la familia en una etapa de estabilidad y plenitud.