Cindy Crawford y Rande Gerber celebran 28 años de matrimonio

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Cindy Crawford y Rande Gerber celebraron 28 años de matrimonio compartiendo con sus seguidores dos fotografías que muestran el paso del tiempo y la solidez de su relación: una tomada hace casi tres décadas y otra actual, reflejando que su historia de amor sigue tan fuerte como cuando comenzó.

Historia y celebración del matrimonio

Junto a las imágenes, la supermodelo dedicó un romántico mensaje a su esposo:

"De esto a esto en un abrir y cerrar de ojos. Celebrando 28 hermosos años con @randegerber. Es un gran privilegio estar casada contigo. ¡Te amo!".

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La pareja, considerada una de las más estables del mundo del espectáculo y la moda, se casó el 29 de mayo de 1998 en una ceremonia íntima en las Bahamas. Para conmemorar la fecha, ambos recordaron el camino que han recorrido juntos desde aquel día en que unieron sus vidas frente al mar.

Origen y desarrollo de la relación

Su historia comenzó a principios de los años 90, aunque se conocieron en la boda de un amigo en común cuando ambos mantenían otras relaciones sentimentales, el destino volvió a cruzarlos poco después en Nueva York, en uno de los centros nocturnos de Gerber. El empresario ha contado en distintas ocasiones que su romance inició entre conversaciones y algunos tragos de tequila.

Antes de convertirse en pareja, Crawford y Gerber construyeron una sólida amistad que se prolongó durante varios años. Esa etapa les permitió desarrollar una profunda confianza mutua, una base que más tarde fortalecería su noviazgo y su matrimonio.

Lejos de las grandes celebraciones de Hollywood, la supermodelo y el empresario optaron por una boda discreta y relajada en una playa de las Bahamas. Crawford caminó descalza sobre la arena y lució un sencillo vestido de encaje, apostando por una ceremonia alejada de los protocolos tradicionales.

A lo largo de casi tres décadas juntos también han formado una familia, son padres de Presley Gerber, nacido en 1999, y Kaia Gerber, nacida en 2001. Ambos siguieron los pasos de su madre y han desarrollado exitosas carreras dentro de la industria internacional del modelaje.

La pareja recibió emotivas felicitaciones de colegas y de seguidores, quienes les desearon que sigan juntos muchos años más.

Previo a este matrimonio, Crawford tuvo un romance y se casó con el actor Richard Gere, este fue uno de los acontecimientos más mediáticos y fascinantes de la cultura pop de los años 90.

El 12 de diciembre de 1991 la pareja decidió fugarse a Las Vegas para casarse en secreto, sin embargo, Crawford tenía 22 años y Gere tenía 39 por lo que la unión no funcionó y se divorciaron en 1995.

Crawford reconoció que al inicio de su relación, debido a la diferencia de edad y a su propia inexperiencia, trató de adaptarse por completo a los intereses y la forma de vida de Gere. Incluso se involucró en actividades y aficiones como el budismo tibetano y algunos deportes para compartir más cosas con él, dejando en segundo plano aspectos de su propia personalidad.