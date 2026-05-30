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Evento charro provoca caos vial en la avenida San Lorenzo

Por Flor Martínez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Evento charro provoca caos vial en la avenida San Lorenzo
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      Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 17, acudieron este viernes al torneo de Charrería de la Olimpiada Nacional, que se realiza en el lienzo charro "Hermoso Cariño", ubicado sobre la avenida San Lorenzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

      De acuerdo con algunos alumnos, su asistencia formó parte de una actividad extracurricular organizada por la institución educativa. Sobre la avenida se observó un autobús en el que fueron trasladados los estudiantes, quienes comenzaron a retirarse del sitio alrededor de las 13:00 horas.

      Los jóvenes señalaron que no es la primera ocasión en la que participan en este tipo de actividades relacionadas con la charrería, aunque precisaron que la organización corre a cargo del plantel educativo.

      Derivado de este torneo, en la zona se registra congestionamiento vehicular debido al cierre de uno de los carriles de la avenida San Lorenzo, utilizado como área de estacionamiento por participantes del evento.

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      En el lugar se observan desde autobuses hasta camionetas con remolques para el traslado de caballos estacionados sobre la vialidad, situación que obliga a los automovilistas a avanzar a vuelta de rueda en el tramo donde se ubica el lienzo charro.

      Esta situación ha generado molestia entre conductores y habitantes del sector, quienes señalan afectaciones por el embotellamiento, los retrasos por el tráfico y la ocupación de espacios de estacionamiento por parte de quienes acuden al evento.

      No obstante, en la zona se mantiene la presencia de elementos de Tránsito Municipal y de la Guardia Civil Estatal durante la mañana, la tarde y la noche.

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