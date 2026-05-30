Asesinan a dos perros en campos de fútbol

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Un sujeto, presuntamente propietario de unos campos de fútbol ubicados sobre el camino a Cerro de San Pedro, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, habría matado a dos perros que ingresaron a su propiedad. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que ya inició las investigaciones correspondientes.

Fiscalía inicia investigación por maltrato animal en Soledad

De acuerdo con la denuncia difundida y viralizada a través de redes sociales, los hechos ocurrieron presuntamente en las inmediaciones de los campos de fútbol "Los Delfines".

Según las versiones difundidas, un hombre que viajaba en una camioneta habría disparado contra dos canes que se encontraban en la zona y que, de acuerdo con los señalamientos, no representaban peligro alguno.

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Los perros eran paseados por una joven, quien presuntamente sufrió una fuerte crisis emocional tras lo ocurrido, como se observa en un video compartido en redes sociales.

Reacciones oficiales y consecuencias legales

En un comunicado, la Fiscalía detalló que, a través de la Unidad Especializada de Combate al Abigeato y Maltrato a los Animales Domésticos, inició de oficio las investigaciones correspondientes luego de que agentes del Ministerio Público tomaran conocimiento del presunto caso de maltrato animal mediante un video que comenzó a circular en plataformas digitales.

Cuestionado sobre este hecho, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que "hoy hay pena de cárcel para esas personas; tienen que enfrentar la justicia y tienen que ir a la cárcel", sentenció.