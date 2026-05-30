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Conductor fallece en un choque de motos

Impactaron en la carretera estatal de San Vicente a El Higo, en la Huasteca Potosina

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Conductor fallece en un choque de motos
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      SAN VICENTE.- Un hombre perdió la vida y otro sufrió lesiones graves, luego de un choque entre dos motocicletas sobre la carretera estatal San Vicente-El Higo.

      El ahora occiso fue identificado como Miguel Ángel Martínez Zamora, de 41 años de edad, quien tenía su domicilio en el ejido El Sasub, perteneciente al municipio de San Vicente.

      Respecto al lesionado, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad, únicamente se informó que fue trasladado a un hospital de Ciudad Valles.

      Fuentes oficiales informaron que Miguel Ángel conducía su motocicleta y que, en el kilómetro 5 de la mencionada vía estatal, chocó de frente contra otra unidad de dos ruedas, conducida por el ahora lesionado.

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      Ambas motocicletas terminaron a la orilla de la cinta asfáltica y, hasta el momento, no se ha determinado quién tuvo la responsabilidad del accidente.

      Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para procesar los indicios y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal. Las investigaciones continúan.

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