Muere adolescente al ser atropellado por raudo vehículo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un adolescente que fue atropellado en la carretera Valles-Tamazunchale falleció durante la madrugada de este viernes mientras recibía atención médica en el Hospital General de Ciudad Valles.

Se trataba de Julio Josué Pérez Aguilar, de 15 años de edad, con domicilio en el ejido La Calera, quien sufrió lesiones de gravedad tras ser embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la carretera federal número 85, a la altura de la delegación de El Pujal, frente a las canchas deportivas.

De acuerdo con la información recabada, el menor fue impactado por una unidad que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Tras el accidente, el conductor involucrado huyó del lugar sin detenerse a auxiliar a la víctima.

El joven quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 9-1-1. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a los esfuerzos del personal médico, Julio Josué perdió la vida horas después. Las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al responsable del atropellamiento.