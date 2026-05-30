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Se entrega exjefe de la policía de Sinaloa

Marco Almanza Avilés se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado jueves

Por El Universal

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Se entrega exjefe de la policía de Sinaloa
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      Miami, Flo.- Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a El Universal que Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se entregó el pasado jueves a las autoridades estadounidenses.

      Almanza Avilés es uno de los principales exfuncionarios de seguridad pública acusados de posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos".

      La acusación del Departamento de Justicia indica que recibió sobornos mensuales de aproximadamente 300 mil pesos por parte de dicha facción. En las listas de pagos recuperadas por las autoridades, se alega que era identificado bajo la clave "R1".

      Marco Antonio Almanza Avilés enfrenta los cargos de conspiración para la importación de narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina), y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con el tráfico de drogas.

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      El pasado martes, Almanza Avilés -quien cuenta con estudios de maestría y doctorado en la rama de Derecho- acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para atender el citatorio que le envió la dependencia por la investigación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

      Antes de ingresar a la FGR de Culiacán, Almanza Avilés afirmó que no tenía por qué entregarse a las autoridades de Estados Unidos, ni servir como testigo protegido.

      "No tengo por qué irme a entregar... Los invito a que investiguen bien, pertenecí a una institución y todo el tiempo mi trabajo lo hice con rectitud, todo el tiempo apegado a la legalidad.

      "No serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador porque nunca he pertenecido a ningún grupo delictivo, toda mi vida, 31 años y seis meses, fui policía investigador, le doy la cara al que sea y donde sea, si hay que ir a Estados Unidos, vamos y aclaramos", argumentó.

      Almanza Avilés refirió que le causaron sorpresa las imputaciones de las autoridades de Estados Unidos de tener vínculo con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional nunca tuvo un cuestionamiento.

      "Soy policía y les voy a decir que, si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía porque nací para ser eso; busqué todo el tiempo la verdad y ahorita pido eso, confío plenamente en las instituciones", sostuvo.

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