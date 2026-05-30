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Detienen a Jesús Corona Damían, alcalde de Cuautla, en operativo federal

Autoridades hallaron un arma de fuego al momento de la captura del presidente municipal.

Por EFE

Mayo 30, 2026 05:40 p.m.
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Detienen a Jesús Corona Damían, alcalde de Cuautla, en operativo federal
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      Ciudad de México, 30 may (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este sábado que fue detenido Jesús Corona Damían, presidente municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, quien contaba con una orden aprehensión por delincuencia organizada desde el 20 de mayo.

      Acciones de la autoridad

      En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en continuidad del Operativo Enjambre, que desarticula redes de corrupción e investiga vínculos de políticos con la delincuencia organizada, fue capturado el edil que llevaba diez días prófugo y contaba con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

      "Fue detenido por el @GabSeguridadMX, gracias al Centro Nacional de Inteligencia, Jesús "N", presidente municipal de Cuautla, Morelos", publicó el titular de la SSPC en su cuenta oficial de X.

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      También precisó que esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril.

      Detalles confirmados

      Fuentes oficiales indicaron a EFE que el operativo se llevó a cabo como parte de las indagatorias sobre actividades de extorsión que afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos de Morelos, por lo que se iniciaron diferentes líneas de investigación que determinaron posibles vínculos y colaboración con estructuras delictivas.

      Fue así que se dio seguimiento a Corona Damían, quien fue localizado en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero.

      "Los efectivos se aproximaron a Jesús ´N´, corroboraron su identidad y lo detuvieron, al realizarle una inspección de seguridad le hallaron un arma de fuego corta", corroboró la fuente.

      Corona Damían ha ocupado dos veces el cargo de alcalde por una coalición conformada por partidos de la oposición, la primera vez fue de 2019 a 2021 y el segundo periodo lo inició en 2025, año en el que fue difundido un video en el que se le mostraba con Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, presunto líder del Cartel de Sinaloa.

      De acuerdo con registros de la SSPC, con esta operación se suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

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