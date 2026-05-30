Edmundo González urge elecciones presidenciales en Venezuela

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CARACAS (AP) — El excandidato de la oposición a la presidencia de Venezuela Edmundo González pidió el sábado avanzar a las elecciones presidenciales en el país sudamericano, cuando están por cumplirse cinco meses de gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras una incursión militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro.

Edmundo González y su llamado a elecciones presidenciales

El diplomático de 76 años fue reconocido por varios países como legítimo ganador de los comicios de julio de 2024 en medio de una crisis postelectoral y protestas callejeras luego que la oposición alegó un "fraude".

Las actas electorales expuestas que le daban la victoria a González sobre Maduro fueron consideradas por observadores internacionales como "creíbles".

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En un mensaje difundido en redes sociales, González consideró que es el momento de "construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumentos ciudadanos para el cambio" y que contribuyan a la reinstitucionalización del país y a sentar las bases de un gobierno estable.

Gobierno de Delcy Rodríguez y contexto político actual

Rodríguez asumió el poder el 5 de enero tras la captura de Maduro y de su esposa, quienes fueron llevados a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales.

La otrora aliada de Maduro fue reconocida por el gobierno de Donald Trump como presidenta, y han avanzado en una serie de acuerdos que han incluido el levantamiento de sanciones y negociaciones en el ámbito energético, además de lograr la normalización de las relaciones diplomáticas, rotas por varios años.

Ni el oficialismo ni Estados Unidos han dado señales de que las elecciones estén próximas a realizarse en Venezuela.

Según el líder opositor, un proceso electoral debe contar con "árbitros independientes", observación nacional e internacional y pluralismo político, entre otras condiciones, siendo innegociable la liberación de los presos por motivos políticos y "el fin de la persecución".

Finalmente, González aseguró ser "custodio" del mandato de sus electores que decidieron por la "libertad" de Venezuela, aseveró.

Desde septiembre de 2024, González se exilió en España tras conocerse una orden de detención levantada en su contra por cargos de supuesta conspiración, usurpación y falsificación de documentos públicos, los cuales ha refutado.

La figura del exdiplomático tomó notoriedad al ser nombrado candidato sustituto de la líder opositora María Corina Machado —laureada con el premio Nobel de la Paz—, quien fue inhabilitada para participar en esos comicios.

Recientemente desde Panamá, la líder política, en una reunión con dirigentes de la oposición, defendió una transición democrática en Venezuela e insistió en que regresará antes de que termine el año para postularse a la presidencia.