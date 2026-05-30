Belinda comparte su experiencia tras filmar Carlota

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Belinda se despide de las filmaciones de "Carlota", la serie en la que le da vida a la emperatriz que narra la trágica historia de Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio Mexicano.

Belinda reflexiona sobre su transformación personal

La trama aborda la ambición política, la locura, el amor y la traición desde una perspectiva íntima y moderna.

La cantante se despidió del personaje y confesó que se descubrió a través de él, que la transformó y que le enseñó muchas cosas, consideró que ha sido una de las etapas más difíciles a nivel personal y profesional, ya que la entrega, dijo, la llevaron a lugares muy vulnerables y momentos en los que incluso se olvidó de ella.

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"Los últimos 6 meses de mi vida han sido dedicados a este proyecto día y noche, Carlota me ha enseñado tanto y me ha transformado, creo que ha sido una de las etapas más difíciles para mí a nivel personal y profesional ya que a veces la entrega y la obsesión te llevan a lugares muy vulnerables y profundos llenos de luz y de obscuridad, me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí".

Detalles sobre el proyecto y compañía durante filmaciones

Beli reiteró que aunque sentía alegría, también sentía tristeza por el final de este proyecto en el que dejó su alma.

"Siento un vacío y una alegría, deseo que todo este esfuerzo haya valido la pena, dejé mi alma en esta serie... Mil veces Carlota. Gracias mi emperatriz".

Belinda confesó que se sintió muy sola durante este medio año en el que se entregó al proyecto, pero hubo alguien que le hizo compañía, un perrito al que la intérprete le dedicó unas emotivas palabras.

"Gracias por llegar a mi vida cuando más solita me he sentido. Has sido un gran compañerito para mí. Hiciste que este último mes no fuera tan difícil para mí. Gracias por ser mi pequeño emperador", se lee.

La muy esperada serie histórica de Sony Pictures Television para la plataforma de streaming Max (antes HBO Max), protagonizada por Belinda y Jaime Lorente, está prevista para estrenarse a finales de 2026 o principios de 2027.