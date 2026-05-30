Moïse Kouamé queda eliminado en Roland Garros tras partido intenso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

PARÍS (AP) — La participación del adolescente francés Moïse Kouamé en Roland Garros llegó a su fin cuando perdió el sábado ante el chileno Alejandro Tabilo por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (9) en la tercera ronda.

Moïse Kouamé mostró resistencia física y técnica en Roland Garros

Kouamé, de 17 años, salvó cuatro puntos de partido, pero capítulo finalmente cuando falló un golpe en la red. Rodeó la red para abrazar a su rival.

Al igual que en los dos partidos anteriores, entretuvo a un bullicioso público local con su combinación de derechas liftadas paralelas, voleas precisas en la red y recuperaciones improbables desde el fondo de la pista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kouamé, ubicado en el puesto 318 del ranking, ha sido todo un showman en su debut en un Grand Slam, y soltó dos fuertes golpes de puño hacia abajo tras ganar el primer set. Cuando logró un quiebre para igualar 4-4 en el cuarto set, el público se puso de pie.

Alejandro Tabilo impuso su precisión para avanzar en Roland Garros

Pero no pudo resistir la implacable precisión de Tabilo y se despidió con la mano de los aficionados en la pista Suzanne-Lenglen.

Aun así, sus tres partidos le enseñaron mucho esta semana.

"He tenido un partido a tres sets, he tenido un partido de cinco horas, he tenido uno de cuatro sets con mucha tensión", comentó al resaltar que estaba satisfecho con la forma en que su físico respondió al rigor.

"Durante los partidos casi no sentí calambres. Esa era una gran incógnita al comienzo del torneo", mencionó. "Si juego partidos largos de tres horas, ¿será mi cuerpo capaz de aguantar? La respuesta es sí; por tanto, es una respuesta realmente positiva".

Kouamé es del suburbio parisino de Sarcelles y practicó antes de su partido con una camiseta de fútbol del Paris Saint-Germain. Un poco después de su encuentro, el PSG ganó la final de la Liga de Campeones contra Arsenal en una definición por penales en Budapest, Hungría.

El partido se transmitió en vivo para 48.000 aficionados en el estadio Parque de los Príncipes del PSG, en el oeste de París —a solo unos cientos de metros del Abierto de Francia—, y los hinchas del PSG que se dirigían allí se mezclaron con los aficionados al tenis que iban a Roland Garros más temprano en el día.

El partido de la sesión nocturna en la pista Philippe-Chatrier entre el cuarto preclasificado Felix Auger-Aliassime y Brandon Nakashima se detuvo durante unos instantes cuando estallaron fuegos artificiales en el Parque de los Príncipes.

Más temprano en la Chatrier, la francesa Diane Parry se recreó en los aplausos tras una victoria sorpresiva contra la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada. Parry ganó 6-3, 4-6, 7-6 (3). Anisimova fue subcampeona en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos el año pasado.

Algunos aficionados corearon el himno del club del PSG y levantaron camisetas del PSG cuando Parry celebraba su victoria.

Parry llevó una camiseta del PSG en su conferencia de prensa posterior al partido, y los aficionados salieron en masa a las calles cerca del vecino estadio y Roland Garros tras el triunfo del equipo.