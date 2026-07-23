Roberto Carlos es hospitalizado; tranquiliza a sus fans

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El cantante brasileño Roberto Carlos fue hospitalizado, informó su equipo de comunicación.

A través de un comunicado difundido en la cuenta de Instagram del intérprete, se dio a conocer que el artista fue sometido a una cirugía de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada, la cual se realizó con éxito.

"Roberto Carlos se encuentra bien y está siguiendo todas las indicaciones médicas. Su recuperación avanza rápidamente", se lee en el mensaje.

Roberto Carlos avanza en recuperación tras cirugía en Brasil

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Asimismo, el equipo agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de pronta recuperación, y aseguró que este procedimiento no afectará la agenda de conciertos que el cantante tiene programada.

El intérprete, de 85 años, se presentará el 15 y 16 de agosto en Río de Janeiro, mientras que del 22 de agosto al 23 de septiembre ofrecerá una serie de conciertos en São Paulo.

Detalles sobre la colecistectomía por videolaparoscopia

¿Qué es la colecistectomía por videolaparoscopia?

La cirugía a la que se sometió la voz detrás de "El gato que está triste y azul" es un procedimiento que generalmente se realiza de manera programada.

La colecistectomía por videolaparoscopia consiste en la extracción de la vesícula biliar mediante pequeñas incisiones y el uso de una cámara, y es el tratamiento estándar para diversos padecimientos de este órgano.

De acuerdo con la National Library of Medicine, este procedimiento ofrece beneficios como menor dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.

Entre las principales indicaciones para realizarla se encuentran la colecistitis aguda y crónica, la colelitiasis sintomática, la discinesia biliar (hipofuncional o hiperfuncional), la colecistitis alitiásica, la pancreatitis biliar y la presencia de pólipos o masas en la vesícula biliar.