logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027

Un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes ofreció públicamente su respaldo

Por Ana Paula Vázquez

Julio 23, 2026 11:56 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque Morena mantiene abierto el proceso para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes decidió fijar públicamente su respaldo a Gerardo Sánchez Zumaya, a quien consideran el perfil con mayores posibilidades de competir por la gubernatura.

      Durante el pronunciamiento, los participantes señalaron que, si bien respetan a los demás aspirantes que participan en el proceso interno, consideran que hasta ahora no existe otro perfil con la capacidad de encabezar el proyecto en la entidad.

      "Nosotros estamos por una opción que queremos que sea la que encabece los trabajos de la transformación en San Luis Potosí. Habrá otros a quienes nosotros respetamos absolutamente, pero no hay alguien más que pueda sacar a San Luis adelante, hasta el momento, como Gerardo", expresó uno de los militantes.

      El grupo también sostuvo que mantendrá su respaldo al empresario durante el proceso interno e incluso aseguró que lo apoyaría aunque eventualmente fuera postulado por un partido distinto a Morena, al sostener que su respaldo responde al perfil del aspirante y no únicamente a las siglas que lo representen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante el posicionamiento, las y los participantes pidieron a la dirigencia nacional de Morena que la definición de la coordinación estatal refleje el respaldo de la militancia.

      En el proceso interno se registraron ocho aspirantes: Aid Ávila Covarrubias, Daniel Montelongo Ortiz, Gerardo Sánchez Zumaya, Ana Dora Cabrera Vázquez, Carlos Arreola Mallol y Angélica Mendoza Camacho realizaron su inscripción de manera presencial, mientras que José Antonio Lorca Valle y Montserrat Balcorta Sobrino participaron mediante registro en línea.

      LEA TAMBIÉN

      Se registra Sánchez Zumaya por el PT

      El empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya formalizó su registro como aspirante del PT para la elección estatal de 2027.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027
      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027

      Morenistas ven a Zumaya como única posibilidad en 2027

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Un grupo de consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes ofreció públicamente su respaldo

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez
      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      Exigen acciones y no prohibiciones tras siniestro en glorieta Juárez

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La SSPC enfrenta críticas por la falta de medidas para proteger a usuarios de vehículos de transporte alternativo

      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP
      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP

      BMW avanza en ampliación de su planta de SLP

      SLP

      El Universal

      También conmemora el décimo aniversario de la colocación de la primera piedra

      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP
      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP

      Calor y bancos de niebla marcan el jueves en SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil prevé temperaturas de calurosas a muy calurosas durante la tarde