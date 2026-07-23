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Dan seguimiento a caso de mexicano atropellado tras huir de ICE

Autoridades de Florida realizan investigación para esclarecer el atropello de un mexicano.

Por El Universal

Julio 23, 2026 12:12 p.m.
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Dan seguimiento a caso de mexicano atropellado tras huir de ICE
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      El consulado de México en Orlando informó que brinda acompañamiento y "seguimiento puntual" al caso de Juan Jairo Coronilla, mexicano que murió atropellado tras un encuentro con el Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en Florida y que estaba de vacaciones.


      Como parte de las acciones de protección consular, el Consulado solicitó a la Patrulla de Carreteras de Florida (Florida Highway Patrol) la realización de una investigación exhaustiva "que permita esclarecer las circunstancias de los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes".

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      El consulado indicó que desde que se tuvo conocimiento del caso, personal consular estableció contacto con la familia para ofrecer apoyo, brindar orientación sobre los procedimientos correspondientes y dar seguimiento puntual al caso, "siempre con pleno respeto a las decisiones y al manejo del caso que la propia familia ha determinado".
      Expuso que también se mantienen gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso y expresar la preocupación del Gobierno de México por circunstancias relacionadas con los procedimientos de detención y arresto que, en diversos casos, han derivado en consecuencias lamentables.
      Por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos, y reiteró su compromiso de brindarles el acompañamiento y la asistencia consular que requieran en estos momentos.
      "La Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento cercano a este caso y reafirma su compromiso de utilizar todos los instrumentos consulares, jurídicos y diplomáticos a su alcance para proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior", se resaltó.

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