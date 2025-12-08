Conciertos de Bad Bunny impulsarán la economía capitalina: Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que los ocho conciertos de Bad Bunny en la capital dejarán una derrama económica de 3 mil 228 millones de pesos.

El artista presentará su gira "Debí tirar más fotos world tour" en el Estadio GNP Seguros los próximos 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

De acuerdo con la estimación de la CanacoCDMX, 2 mil 262 millones de pesos serán por venta de boletos, pues se espera una afluencia de entre 500 y 520 mil personas durante las fechas del puertorriqueño.

Señaló que por consumo de alimentos y bebidas se generarán 550.3 millones de pesos.

Mientras que 416 millones de pesos derivarán del incremento en la ocupación hotelera, que podría alcanzar niveles de entre 80% y 90% en las zonas aledañas al recinto.

La Cámara explicó que los giros más beneficiados serán restaurantes, cafés, bares, establecimientos de comida rápida, taxis de sitio, aplicaciones de movilidad, transporte público, servicios turísticos, tiendas de conveniencia y tiendas de souvenirs.

En un comunicado, la CanacoCDMX consideró que este tipo de espectáculos "no sólo consolidan a la Ciudad de México como epicentro cultural y de entretenimiento en América Latina, sino que también dinamiza la economía local al activar cadenas de valor en sectores como alimentos, bebidas, transporte y comercio minorista.

Hizo un llamado a los asistentes a consumir en el comercio formal, ya que indicó que parte de la mercancía que se ofrece en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros puede ser de procedencia ilícita o "pirata", lo cual afecta directamente a la economía formal, al empleo y a la seguridad del consumidor.

"Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de eventos que fortalezcan el desarrollo económico de la capital, así como el comercio legal, responsable y competitivo", señaló.