“THE BOYS” SU ÚLTIMA AVENTURA

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
“THE BOYS” SU ÚLTIMA AVENTURA

“The Boys” regresará próximamente a Prime Video para vivir su última aventura, donde los fans podrán conocer el destino de Billy Butcher (Karl Urban) y su grupo, quienes continúan su lucha contra los superhéroes.

Durante la CCXP de São Paulo, Brasil, se estrenó el primer tráiler de la temporada final, adelantando el apocalíptico cierre de este grupo de antihéroes, que se enfrentará en una batalla definitiva contra el poderoso Homelander (Antony Starr).

Alerta de spoiler. En las imágenes vemos el regreso de Billy Butcher, Mother’s Milk (Laz Alonso) y Kimiko (Karen Fukuhara), quienes se infiltran para rescatar a Hughie (Jack Quaid) y a Starlight (Erin Moriarty) de una prisión fuertemente custodiada.

El avance con duración de 1 minuto 49 segundos, muestra un futuro dominado por Homelander bajo un régimen autoritario, donde controlará a los superhéroes y sembrará miedo entre la población. 

