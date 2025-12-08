ROBERT “BOB” GRAY EL PAYASO PENNYWISE

Desde su primera aparición en la novela de Stephen King, Pennywise se ha consolidado como uno de los villanos más icónicos del terror moderno. Este payaso aterrador ha dejado una marca imborrable en la cultura popular, especialmente entre los fanáticos del terror.

Sin embargo, detrás del payaso que aterroriza a los niños de Derry se esconde un misterio que ha intrigado a los lectores y espectadores durante décadas: ¿quién es realmente Robert “Bob” Gray?

La reciente serie de HBO Max, “It: Welcome to Derry”, arroja nueva luz sobre este misterio, combinando terror, drama familiar y elementos de historia sobrenatural. En el episodio 6, la narrativa se centra en Ingrid, una mujer con vínculos con los sucesos sobrenaturales de Derry. Ingrid trabaja en el hospital psiquiátrico donde Lily fue internada tras la muerte de su padre.

Allí, la serie mezcla el terror de Pennywise con los recuerdos más dolorosos de la protagonista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí