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Cultura

Inicia el Festival del Monólogo "Tierra Fértil Bellas Artes"

Las funciones se realizarán los días 18 y 19 de agosto a las 17:00 horas en el teatro local.

Por Estrella Govea

Agosto 18, 2026 03:12 p.m.
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Inicia el Festival del Monólogo Tierra Fértil Bellas Artes
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      El Festival del Monólogo "Tierra Fértil Bellas Artes" reunirá distintas historias y personajes en dos funciones los días martes 18 y miércoles 19 de agosto, a las 17:00 horas, en el Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa".

      La propuesta parte del monólogo como un espacio para acercarse a personajes atravesados por experiencias personales, enfermedad, leyendas y episodios de la historia. La programación busca que el público pueda reconocerse en estas historias o encontrar en ellas recuerdos de personas cercanas.

      Durante las funciones se presentará "La Valentina", una mujer mexicana que sobrevive a la Revolución Mexicana; "La loca Zuley", basada en una conocida leyenda potosina; y "El baño", historia de una mujer que enfrenta el cáncer y relata su experiencia. Se trata de versiones libres que llevan estos personajes a una lectura escénica propia.

      El programa también contempla una lectura en atril de un fragmento de "El daño que hace el tabaco", de Antón Chéjov, donde un profesor expone episodios de su vida y convierte su relato personal en una situación cargada de humor y humanidad.

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