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Detienen a "El Mantecas", alcalde de Tianguismanalco, por presunta violación

El edil Juan "N" fue aprehendido tras una denuncia por una presunta agresión física y sexual

Por El Universal

Agosto 18, 2026 03:05 p.m.
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Detienen a "El Mantecas", alcalde de Tianguismanalco, por presunta violación
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      PUEBLA, Pue.- El alcalde del municipio poblano de San Juan Tianguismanalco, Juan "N", alias "El Mantecas", fue aprehendido por elementos ministeriales señalado del presunto delito de violación.

      La fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la detención del presidente municipal emanado de la alianza Morena-PT, derivó de una denuncia penal interpuesta por una mujer en contra del alcalde de 60 años.

      En conferencia de prensa, detalló que fue el pasado 10 de febrero cuando ocurrieron los hechos en la propia sede del Palacio Municipal, donde la víctima denunció haber sido agredida física y sexualmente en contra de su voluntad.

      Tras la denuncia y el desahogo de los actos de investigación correspondientes la autoridad ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, por lo que Juan "N" fue detenido y puesto a disposición del Juez de Control de la Casa de Justicia de Atlixco.

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      Con su aprehensión, deberá ser el alcalde o alcaldesa suplente la que tome funciones de dicho municipio ubicado en la zona centro-oeste del estado de Puebla, al pie de la Sierra Nevada y cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

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