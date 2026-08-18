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Vargas Tinajero asume nuevo cargo en Soledad

Se informó que será titular de la Dirección de Desarrollo Social e Infraestructura Municipal

Por Flor Martínez

Agosto 18, 2026 03:02 p.m.
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Leticia Vargas Tinajero/Foto: Pulso

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      Leticia Vargas Tinajero, quien se desempeñaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), asumió este martes la Dirección de Desarrollo Social e Infraestructura Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

      Este día el Gobierno estatal informó sobre el cambio en la Seduvop, quedando al frente Jorge Grimaldo, quien asumía la dirección del área municipal en mención, ahora a cargo de Vargas Tinajero.

      A través de un comunicado, el gobierno municipal detalló que entre las primeras tareas de la exfuncionaria estatal estará revisar el avance de las obras, detectar cuáles requieren atención y definir las acciones necesarias para concluir los proyectos que se encuentran en proceso.

      También dará seguimiento a zonas con problemas de inundaciones y vialidades que presentan deterioro.

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      Anteriormente, encabezó la Dirección de Obras Públicas en el Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el trienio 2015-2018.

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      Tras su toma de protesta, la funcionaria detalló que las primeras acciones se concentrarán en la revisión técnica de las obras actualmente en marcha para programar sus fechas de entrega.

      Asimismo, indicó que se dará prioridad operativa a la atención de vialidades con deterioro severo y a la mitigación de riesgos en sectores vulnerables a inundaciones en el municipio.

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