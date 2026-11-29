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Laura Gallacher, esposa de Russell Brand, reconoce que, desde que su marido fue condenado y privado de la libertad, ella y sus tres hijos enfrentan una crisis familiar, la cual se agudiza en los momentos cotidianos del día, aunque también afirma que se encuentra agradecida por las muestras de afecto que recibe, cada día, de la misma manera que sucedería con el actor, el que asegura recibe cartas de sus seguidores con frecuencia, las cual lee atentamente.

Laura Gallacher habla sobre la crisis familiar tras condena de Russell Brand

El actor británico, sentenciado a 10 años y medio de prisión, por los delito de violación y tres agresiones sexuales, está por iniciar su tercera semana dentro de la cárcel, como dio a conocer Laura en el podcast "Sunday Service with The Brands", el que solían publicar juntos cada domingo.

Además de leer algunos pasajes de la biblia, como es su costumbre, Gallacher también habló de la difícil situación que atraviesa, ahora que su esposo no está en casa y es testigo de cómo prosiguen los días y Brand no puede convivir con los tres hijos que procrearon; Mabel, Peggy y el pequeño varón, del que, hasta la fecha, se desconoce su nombre.

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"Siento mucha pena por Russell, siento mucha pena por mis hijos, siento mucha pena por mí misma, por nuestros amigos..., estamos sufriendo una conmoción, una gran pérdida, es una crisis familiar en la que los momentos más cotidianos me están afectando", expresó en el video, publicado hace apenas unas horas.

Detalles de la comunicación y actividades de Russell Brand en prisión

También dio a conocer que ha tenido la oportunidad de comunicarse con su esposo, con quien contrajo matrimonio en 2017, a través de llamadas telefónicas, cartas y no sólo eso, sino que, hace sólo unos días, pudo visitarlo dentro de la prisión de HMP Littlehey, en Cambridgeshire, Inglaterra, la cual alberga sólo a hombres condenados de delitos sexuales.

De hecho, sorprendió cuando dijo que, entre las actividades que Brand realiza, desde su llegada a la cárcel, es leer la biblia en voz alta, para compartir la lectura con las aves que, según le relata el actor, se posan cerca de su ventana, así como también le dedica tiempo a leer la correspondencia que recibe de sus fans, que le mostrarían, presuntamente, incondicional apoyo.

Cabe destacar que, a pocos días del encarcelamiento de su esposo, Laura leyó, en ese mismo podcast -pero en un episodio anterior-, una carta escrita, desde la prisión, de Brand en la que negaba ser culpable de los delitos de los que se le acusa, lo que ha generado que las autoridades británicas consideren cerrar el canal de YouTube, debido a que las palabras del prisionero podrían entorpecer otras denuncias, en su contra, que todavía están en proceso.