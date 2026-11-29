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Un total de cuatro personas lesionadas resultaron de un fuerte choque por alcance entre un camión y una camioneta, sobre la carretera ´57. Uno de los involucrados tuvo que ser rescatado, luego de que quedara prensado dentro de la cabina.

Este sábado por la mañana, un camión de transporte terminó destrozado cuando circulaba sobre la rúa referida, de Querétaro con dirección a San Luis Potosí.

Fue al llegar al kilómetro 120, a la altura de San Diego de la Unión, que el chofer de un camión no alcanzó a frenar a tiempo en un tramo en donde los vehículos habían disminuido su velocidad, impactándose de frente contra otro vehículo en donde viajaban las otras tres personas que resultaron heridas. Tras estrellarse, el presunto conductor responsable terminó volcado sobre su costado derecho y prensado dentro de la cabina.

Debido a la gravedad del siniestro, otros automovilistas que fueron testigos del hecho, alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes minutos después arribaron al sitio para atender a los involucrados.

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Fue mientras prestaban auxilio a los pasajeros de la camioneta, cuando se percataron de que el chofer del camión no podía salir, por lo que realizaron labores de rescate para liberarlo y finalmente trasladarlo a un hospital para su atención especializada. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Cabe señalar que el choque no ocasionó una caramobola, debido a que la camioneta guardaba una distancia considerable con respecto al auto de adelante.