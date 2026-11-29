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Un total de 23 perros que eran víctimas de maltrato, al estar en condiciones insalubres en un supuesto criadero clandestino, fueron rescatados por autoridades del municipio de Villa de Pozos que actuaron luego de un reporte anónimo, ahora se espera que se investigue sobre el propietario para que se actúe conforme a la ley en su contra.

Fue la tarde del viernes, que en la Guardia Municipal de Villa de Pozos se recibió un reporte anónimo en donde se informaba que en una vivienda del fraccionamiento El Manantial, en Ciudad Satélite y perteneciente a Pozos, había varios perros en malas condiciones que presentaban maltrato desde desnutrición y estaban entre lluvia y lodo.

Los agentes policiales se dirigieron a la vivienda y una vez verificado el reporte dieron aviso a la Dirección de Gestión Ambiental para que actuara conforme a sus facultades.

Se trataba de un criadero clandestino en el que encontraron 23 perros de talla mediana y raza criolla, que estaban en el patio trasero de una vivienda totalmente a la intemperie.

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En esos momentos con las lluvias estaban con frío, entre el lodo y totalmente empapados; en el patio sólo había una pequeña jaula con techo de lámina, que en poco o nada contribuía a mitigar las malas condiciones de los caninos.

De esta forma, los perros fueron sacados y en patrullas de la Guardia Civil Municipal se les trasladó a un refugio bajo resguardo municipal.

Según las autoridades, los perros ya reciben valoración médica veterinaria, alimentación y rehabilitación física y conductual puesto que debido a las condiciones en que estaban pueden presentar conductas agresivas.

Se iniciaron ya las investigaciones correspondientes sobre las personas que manejaban el refugio o criadero clandestino para deslindar responsabilidades administrativas y legales contra quienes resulten responsables.

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Ley de Protección a los Animales vigente en el Estado prohíbe la tortura, lesiones, hostigamiento, sobreexplotación y métodos crueles de sacrificio de las mascotas, así como exige a los dueños darles alimento, agua, refugio, atención veterinaria y manejo adecuado en espacios públicos como ponerles correa o bozal cuando corresponda.

Recientemente el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para aumentar las penas de prisión y multas por lesiones, abandono que ponga en riesgo la vida y muerte de animales, además de permitir el decomiso y restricciones a agresores.

Dependiendo de las agravantes, las penas corporales para quienes cometan el delito de maltrato animal pueden ir de los dos a cinco años de prisión, así como las sanciones pecuniarias correspondientes.