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Jennifer Barreto ya comenzó con sus actividades como Miss Universe y, junto a Telemundo, cubrió el Desfile del Día de Acción de Gracias donde, si bien, sonrió todo el tiempo y mostró la gran disposición que la alberga para desempeñarse como una buena representante de la organización, no estuvo exenta de críticas, luego de que le dijera a su hija que Santa Claus estaría enfermo este año, debido a que considera difícil que, ella y su padre, le concedan el regalo que busca recibir.

Por primera vez, desde 1924, el desfile, organizado por Macy´s, fue pospuesto por las inclemencias del clima; cuando las lluvias torrenciales cesaron, miles de personas salieron a las calles de Manhattan, Nueva York, para celebrar del evento, del que Jennifer fue partícipe, junto con uno de los conductores de la cadena Telemundo, Clovis Nienow.

Mientras el presentador de tv mexicano mostraba entusiasmo de tener la oportunidad de cubrir el evento, junto a la recién coronada, Barreto dijo que ya sabía que le pediría, este año, a Santa Claus y es que, ahora, para la puertorriqueña, no hay nada más importante que demostrar que es merecedora del título de Miss Universe.

"Tengo mucho para pedir, mira (le pediría) muchas bendiciones y salud, más que nada, un año que sea icónico, donde pueda servir a la comunidad", expresó.

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Así, tanto Clovis como Barreto se encargaron de entrevistar a algunas y algunos asistentes al desfile, entre ellos, niños que observaban expectantes a los globos temáticos que formaron parte del espectáculo; una de esas niñas, era la hija de Barreto, la pequeña Penélope, quien contestó entusiasmada que, lo que pedirá en su carta a Santa Claus, es un perrito.

Comentario polémico de Jennifer Barreto a su hija

Sin embargo, la reacción de Jennifer no fue del gusto de usuarios de redes sociales, ya que la modelo puertorriqueña sugirió a la menor que, posiblemente, Santa Claus estaría enfermo esta Navidad y no podría obsequiarle eso que ella tanto desea.

"Viene Santa Claus, ¿qué le quieres pedir?", dijo Clovis a la menor.

A lo que ella contestó:

"Un perro".

"¿Un perro?, ay bueno, yo creo que Santa se enfermó este año y no va a poder traer ningún perro", respondió Barreto, entre risas nerviosas.

Reacciones en redes sociales por comentario de Jennifer Barreto

En redes afirman que, esa respuesta, podría causar la desilusión o la zozobra anticipada de la menor, lo que molestó mucho; otros, además, afirman que no sólo puede causar el desaliento en su propia hija, sino en otros niños que siguieron la transmisión que ella conducía.

"Por Dios, ¿cómo le cortó la ilusión a la niña?".

"Peor, todavía, si es su hija".

"Mi mamá me dice eso y, la mandó bien lejos, por pesada".

"¿Cómo va a decir que Santa está enfermo y no va a poder traer regalos en vivo, donde hay miles de niños viendo y escuchando?, no sólo la de ella".

"Qué respuesta tan baja para una niña".