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El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización de un conteo rápido para la elección de diputaciones federales de 2027 y la integración de un Comité Técnico Asesor que también tendrá a su cargo los procedimientos estadísticos de las elecciones de gubernatura en 17 entidades, entre ellas San Luis Potosí.

INE formaliza creación de Comité Técnico Asesor para conteos rápidos

La determinación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el acuerdo INE/CG621/2026, con el que se formalizó la creación e integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA), responsable de brindar asesoría especializada para el diseño, implementación y operación de estos ejercicios.

Conteo rápido en San Luis Potosí para gubernatura 2027

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En el caso de San Luis Potosí, el conteo rápido permitirá conocer una estimación de las tendencias de votación para la renovación del Poder Ejecutivo estatal, durante la jornada electoral de 2027. Este procedimiento se realizará a partir de una muestra probabilística de actas de escrutinio y cómputo de las casillas, cuyos resultados servirán para calcular los porcentajes de votación de las candidaturas contendientes.

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De acuerdo con los criterios establecidos por el organismo electoral, las estimaciones se darán a conocer la misma noche de la jornada electoral y también contemplarán un cálculo sobre el porcentaje de participación ciudadana. Sin embargo, se trata de resultados estadísticos preliminares que no sustituyen los cómputos oficiales ni determinan jurídicamente quién obtuvo el triunfo.

Para garantizar la confiabilidad del ejercicio, el Comité Técnico Asesor estará integrado por especialistas en métodos estadísticos y diseño muestral, quienes tendrán a su cargo la asesoría técnica del procedimiento. Su trabajo deberá atender principios de seguridad, transparencia, certeza, calidad e integridad de la información electoral.