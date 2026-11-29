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Un alumno de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue) fue expulsado por disparar contra un perro dentro de las instalaciones de la institución. El caso de maltrato animal generó indignación luego de que estudiantes difundieran un video en redes sociales en el que se observa al joven acercarse al animal y presuntamente agredirlo con un arma de fuego.

¿Qué pasó en la Universidad Politécnica de Puebla?

Ante la circulación de las imágenes y las exigencias de justicia, la universidad emitió un comunicado oficial en el que condenó los hechos y confirmó que, tras realizar las investigaciones correspondientes, determinó la baja definitiva del estudiante involucrado.

En el video difundido en redes sociales se observa a un perro acostado en un área verde de la universidad, mientras un joven se acerca y realiza una agresión con un arma de fuego.

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Acciones de la autoridad

Las imágenes provocaron reacciones de indignación entre usuarios de redes sociales, quienes solicitaron que las autoridades universitarias investigaran lo ocurrido y aplicaran las medidas correspondientes contra el responsable.

El caso tomó relevancia pública luego de que estudiantes compartieran la grabación, lo que llevó a la Universidad Politécnica de Puebla a pronunciarse sobre el incidente.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, la universidad tuvo conocimiento de los hechos el pasado 29 de octubre de 2026, fecha en la que activó sus protocolos institucionales e inició las investigaciones correspondientes.

La UPPue señaló que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad universitaria y garantizando el debido proceso.

Como resultado de las indagatorias, las autoridades determinaron la baja definitiva del alumno, quien ya no forma parte de la comunidad universitaria.