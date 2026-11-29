Entre buenos amigos, conversaciones que se alargan y brindis por lo que viene, Héctor Mézquida celebró sus 40 años con una reunión al aire libre, donde el cariño de familiares y amigos fue el mejor motivo para festejar.

Fiesta al aire libre con detalles personalizados

Un jardín recibió a los invitados bajo una elegante carpa, con mesas dispuestas entre follaje natural, cristalería verde y detalles personalizados con el nombre del cumpleañero. El ambiente invitó a disfrutar de una tarde relajada, llena de encuentros y buenos momentos.

Propuesta gastronómica y brindis en honor a Héctor Mézquida

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La propuesta gastronómica incluyó una generosa selección de quesos, carnes frías, frutas frescas, croissants y baguettes artesanales, acompañada de bebidas y brindis en honor a Héctor.

Así, entre charlas, sonrisas y muestras de afecto, el festejado dio la bienvenida a una nueva década rodeado de quienes han sido parte de su historia. Una celebración para recordar y, sobre todo, para seguir sumando momentos juntos.