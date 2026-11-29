¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización Ciudadanos Observando (C.O.) señaló la recepción de múltiples quejas ciudadanas por llamadas telefónicas con mensajes grabados para promover la imagen del diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, quien tiene aspiraciones políticas en la capital potosina de cara al proceso electoral de 2027.

Ciudadanos Observando denuncia llamadas invasivas de Cuauhtli Badillo

A través de una publicación en Facebook, la agrupación indicó que ciudadanos han manifestado su inconformidad por la frecuencia de estas llamadas y cuestionó cómo las empresas encargadas de realizar la promoción obtienen los números telefónicos de particulares. Entre los contactos señalados se encuentran ocho números con lada 444, desde los cuales presuntamente se realizan las comunicaciones.

Ciudadanos Observando consideró que esta modalidad de promoción resulta invasiva para la población y planteó dudas sobre el origen de los recursos financieros utilizados para financiarla, así como sobre quiénes estarían detrás de la contratación de estos servicios telefónicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuauhtli Badillo aspira a Coordinación Municipal en Morena

Cabe mencionar que Badillo Moreno se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí capital, una figura partidista vinculada con la definición de perfiles de Morena rumbo a la próxima contienda electoral de 2027.

LEA TAMBIÉN Video | "El gobernador hace lo que yo le digo", asegura Bautista Su interlocutor también menciona a Cuauhtli Badillo, quien busca la alcaldía capitalina por Morena

La organización también advirtió que este tipo de señalamientos no se limitan al legislador morenista, pues mencionó que ha recibido reportes sobre prácticas similares relacionadas con el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos. Asimismo, recordó que las llamadas de propaganda política sin consentimiento pueden denunciarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral.