Ciudadanos Observando denuncia llamadas invasivas de Cuauhtli Badillo
Se advierte que llamadas sin consentimiento pueden denunciarse ante autoridades electorales
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La organización Ciudadanos Observando (C.O.) señaló la recepción de múltiples quejas ciudadanas por llamadas telefónicas con mensajes grabados para promover la imagen del diputado local de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, quien tiene aspiraciones políticas en la capital potosina de cara al proceso electoral de 2027.
Ciudadanos Observando denuncia llamadas invasivas de Cuauhtli Badillo
A través de una publicación en Facebook, la agrupación indicó que ciudadanos han manifestado su inconformidad por la frecuencia de estas llamadas y cuestionó cómo las empresas encargadas de realizar la promoción obtienen los números telefónicos de particulares. Entre los contactos señalados se encuentran ocho números con lada 444, desde los cuales presuntamente se realizan las comunicaciones.
Ciudadanos Observando consideró que esta modalidad de promoción resulta invasiva para la población y planteó dudas sobre el origen de los recursos financieros utilizados para financiarla, así como sobre quiénes estarían detrás de la contratación de estos servicios telefónicos.
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Cuauhtli Badillo aspira a Coordinación Municipal en Morena
Cabe mencionar que Badillo Moreno se registró como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí capital, una figura partidista vinculada con la definición de perfiles de Morena rumbo a la próxima contienda electoral de 2027.
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Su interlocutor también menciona a Cuauhtli Badillo, quien busca la alcaldía capitalina por Morena
La organización también advirtió que este tipo de señalamientos no se limitan al legislador morenista, pues mencionó que ha recibido reportes sobre prácticas similares relacionadas con el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos. Asimismo, recordó que las llamadas de propaganda política sin consentimiento pueden denunciarse ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral.
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