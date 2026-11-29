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El dato duro de la transformación en el Poder Judicial es poner en el centro de las resoluciones el bienestar de toda la población, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, al participar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara este sábado.

Hugo Aguilar Ortiz presenta libro y reflexiona sobre reforma judicial

Al presentar el libro "El Nuevo Diseño Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Integración del Poder Judicial de la Federación", el ministro presidente subrayó que el Poder Judicial no existe por sí mismo, más bien porque la sociedad lo necesita para su beneficio y elevar los niveles de justicia.

"No basta haber sido elegidos por el voto popular, es necesario que los fallos y el trabajo realizan los juzgadores impacten positivamente a las personas. El juez no puede abstraerse de la realidad, no puede conformarse con decir que cumplió sus metas al cien por ciento si nunca impactaron de manera positiva en el bienestar de los sectores más desprotegidos de la sociedad", expresó.

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Reforma judicial y confianza ciudadana en juzgadores

En el stand del Máximo Tribunal de Justicia, reflexionó acerca de la relevancia de la reforma judicial, la cual llevó a la ciudadanía a elegir a sus juzgadores por el voto popular, pues antes había mucha desconfianza en el sector.

"Antes había mucha desconfianza en sus juzgadores y gracias a la reforma judicial la labor de los impartidores de justicia se centró a lograr una justicia más cercana, real e incluyente", mencionó.

Sobre la anterior conformación de la Suprema Corte, dijo que "entonces tenemos que ver cuántos de esos asuntos impactaron de manera positiva en la ciudadanía y ayudaron realmente a resolver un problema agrario, laboral o contribuyeron a construir bienestar y paz para México".

Hizo un llamado a trabajar de forma conjunta y aprovechar los conocimientos, ya que de lo contrario sería acabar con todo lo anterior, incluyendo lo bueno para comenzar de cero y entonces los resultados los tendríamos en cien años".