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Coyote vs. Acme ya tiene tráiler

La película combina live action y animación con un presupuesto de 70 millones de dólares.

Por El Universal

Julio 23, 2026 12:55 p.m.
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Coyote vs. Acme ya tiene tráiler
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      Coyote está listo para actuar legalmente en contra de Acme, la empresa a la que recurrió por años, en búsqueda de productos efectivos que le permitiesen atrapar a Correcaminos, sin que ninguno de ellos surtiera efecto y, el primer vistazo de la cinta que narrará esta historia, "Coyote vs. Acme" ya está disponible.


      La producción de esta película estuvo lista desde 2023, sin embargo, Warner Bros. decidió no estrenarla, aún cuando el presupuesto para su realización osciló entre los 70 millones de dólares; se trataba de un proyecto muy ambicioso, al conjuntar "live action" con aminación.

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      Esta no fue la única película cancelada, también suspendieron el estreno de "Batgirl" y "Scoob! Holiday haunt", esto debido a una cambio de estrategia de distribución, decisión de David Zaslav, actual presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, de acuerdo con información de "Variety".
      Pero, en 2025, la productora independiente Ketchup Entertainment la adquirió, por 50 millones de dólares y "Coyote vs. Acme" ya está lista para su lanzamiento; de hecho, llegará a los cines el próximo 28 de agosto.
      En la película, Wile E. Coyote, nombre completo del Coyote, decide emprender acciones legales contra la corporación Acme, debido a las engañosas publicidades que lo llevaron a confiar en sus productos explosivos fallidos.
      Como parte del reparto no animado se encuentran Will Forte, quien dará vida al representante legal de Coyote, así como el exluchador profesional John Cena, el abogado que defiende a la contraparte.
      El argumento está basado en un artículo, publicado en 1990, en el diario "The New Yorker", en el cual, se llevaba a cabo un relato ficticio acerca de qué pasaría si Coyote demandara al corporativo; artículo que ha sido adaptado a la pantalla grande por el cineasta David Green.
      En la cinta, hacen especial aparición algunos de los personajes más emblemáticos de los "Looney Tunes", como es el caso de Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín, Emma Webster "Abuelita", Gossame, Porky, entre otros más.

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