INE rechaza discutir lineamientos para regular campañas adelantadas

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El Instituto Nacional Electoral (INE) no regulará las campañas adelantadas que varios partidos políticos ya arrancaron, como parte del proceso interno de selección de precandidatos rumbo al Proceso Electoral 2026-2027.

El Consejo General del INE arrancó su sesión extraordinaria de este jueves con el retiro del punto 25 del orden del día, con el que se pretendía regular al fin las actividades de aspirantes a obtener una candidatura para la próxima elección intermedia.

En su exposición de motivos, para retirar el punto que él mismo propuso, el consejero Jorge Montaño dijo que pretende mejorarlo, con la aportación de las representaciones de los partidos políticos que han emitido observaciones a su documento.

"Es un documento perfectible y se está estudiando, se ha socializado con los representantes de los partidos políticos a los que les agradezco sus observaciones y consideraciones. En ese sentido, es que estoy buscando atender estas aristas, para que el documento esté lo más apegado a lo que se requiere el proceso electoral venidero", dijo Montaño.

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En contra del retiro de los "Lineamientos Generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos relacionados con los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027" estuvieron los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey.

De las representaciones de los partidos políticos se posicionaron en contra el PAN y Somos México, cuyos representantes ante el INE defendieron que la autoridad electoral "ya va muy tarde" a la regulación de estos actos de campaña que están fuera del proceso electoral.

"Me parece que estamos en un riesgo, si bien no tan igual como en 2024, me parece que también la cantidad de cargos que van a estar en juego va a llevar a que, cada vez, se vaya haciendo más irregular la participación. Eso, eventualmente, nos va a llevar a procesos más desiguales", dijo Víctor Hugo Sondón, representante del PAN.

"Todo mundo sabe que hay campañas adelantadas en el país, todo mundo sabe que hay inequidad en la contienda, ustedes están haciendo que esto se invisibilice. Es evidente que hay actos anticipados de campaña, pero ustedes no lo quieren ver", espetó Marco Baños, representante de Somos México.

En favor de bajar el orden del día estuvieron los votos de los consejeros Jorge Montaño (el de la propuesta), Arturo Chávez, Uuc-Kib Espadas y las consejeras Guadalupe Taddei, Rita Bell López, Blanca Cruz, Frida Gómez y Norma de la Cruz.

Los representantes del PRI, Morena, PAZ y Partido Verde pidieron que para aprobar un documento que pretenda regular el proceso interno de los partidos políticos, primero se les tome en cuenta sus observaciones, mismas que no están en el punto que se discutiría este jueves.

Además, los representantes del PRI y de Morena aseguraron que no son actos anticipados de campaña los que llevan a cabo sus militantes que aspiran a una candidatura rumbo al Proceso Electoral 2026-2027.

"El PRI está haciendo trabajo territorial en sus términos ordinarios, no nos estamos adelantando a nada", dijo Emilio Suárez Licona, representante del tricolor ante el INE.

"No se puede judicializar el trabajo en territorio que se realiza con la militancia, con la población, con la ciudadanía, porque el trabajo político es permanente", dijo Guillermo Santiago, representante de Morena.