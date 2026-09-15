logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE reacciona a reporte de aviadores de Taddei

INE asegura que observaciones no implican daño patrimonial ni desvío de recursos.

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 12:33 p.m.
A
INE reacciona a reporte de aviadores de Taddei
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, de los 673 mil 231 pesos que la auditoría DAA/03/ESP/2025 observó como pagos a cuatro trabajadores eventuales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores con servicios que no pudieron ser acreditados mediante los informes correspondientes ante el Órgano Interno de Control (OIC), solo quedan por aclarar 552 mil 126 pesos.

      INE responde a observaciones del Órgano Interno de Control

      A través de una ficha informativa, el INE dio respuesta a la nota publicada por EL UNIVERSAL el domingo, donde se dio a conocer las observaciones que el documento del OIC hizo al Instituto en enero de este año.

      En la misma se documentó que el monto de 5 millones 606 mil 725 pesos, correspondiente a cuatro trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) se aclaró, en parte, en el término que ordenó la auditoría: marzo de este año.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La Dirección Ejecutiva de Administración presentó soporte documental suficiente para acreditar la realización de las actividades descritas en los informes de los prestadores de servicios y en las cédulas de descripción de actividades y perfil de puesto. En consecuencia, el OIC determinó debidamente solventada la recomendación correctiva por un monto de 5 millones 606 mil 272 pesos", señaló el INE.

      Proceso de aclaración y seguimiento continúa

      Por su parte, la DERFE "acreditó con evidencia documental las actividades realizadas por uno de los prestadores de servicios y aclaró un importe de 121 mil 126 pesos". Así que continúa el proceso de aclaración por un monto de 552 mil 126 pesos, "relacionada con las actividades reportadas por otros prestadores de servicios".

      "Los recursos observados tuvieron el carácter de montos sujetos a aclaración. Una observación de auditoría no constituye, por sí misma, una determinación definitiva de daño patrimonial, desvío de recursos o responsabilidad administrativa".

      "A la fecha, las observaciones que permanecen abiertas se encuentran en proceso de aclaración y seguimiento, sin que se haya determinado el inicio de una etapa de investigación. El INE continuará atendiendo las observaciones y recomendaciones pendientes hasta que el Órgano Interno de Control determine formalmente su solventación", detalló el Instituto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      INE reacciona a reporte de aviadores de Taddei
      INE reacciona a reporte de aviadores de Taddei

      INE reacciona a reporte de aviadores de Taddei

      SLP

      El Universal

      INE asegura que observaciones no implican daño patrimonial ni desvío de recursos.

      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán
      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

      García Harfuch anuncia refuerzo de seguridad en Mazatlán

      SLP

      El Universal

      El despliegue busca fortalecer patrullajes y vigilancia en Mazatlán, Culiacán y otras carreteras de Sinaloa

      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026
      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026

      Semar asegura casi 38 toneladas de cocaína en 2026

      SLP

      El Universal

      Las incautaciones aumentaron 47.2%; también fueron detenidas 86 personas y decomisadas 27 embarcaciones

      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán
      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán

      Jornada violenta deja tres asesinados en Mazatlán

      SLP

      El Universal

      Una mujer fue baleada y otro hombre resultó herido con arma blanca; hay un detenido