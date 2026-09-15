Michael J Fox recibe premio Emmy Humanitario en Ciudad de México

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- En silla de ruedas, emocionado y con un espíritu inquebrantable, Michael J. Fox subió al escenario del Peacok Thetre para recibir el Premio Emmy Humanitario Bob Hope, mientras estrellas como Harrison Ford lo ovacionaban de pie.

Michael J Fox y su lucha contra el Parkinson

El actor que marcó a una generación con su interpretación de Marty McFly en "Volver al futuro" habló de cómo la vida le dio un papel que no estaba buscando y al principio decidió esconder al ser diagnosticado con Parkinson en sus 20.

J. Fox se alegró al ver cómo la gente, fuera de segregarlo, lo arropó cuando su enfermedad se hizo pública, lo que le dio esperanza y fortaleza para luchar por aquellos en el mundo que también viven con esta condición.

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"Con el tiempo aprendí que aceptar el Parkinson no significaba rendirme. Significaba hacer lo que pudiera por todas las personas que viven con esta enfermedad. Así que tomé el micrófono y me propuse defender las necesidades de los pacientes", dijo.

Mensajes sociales y políticos en la ceremonia Emmy

Esa misma calidez y apoyo que recibió Michael J. Fox es la que algunos de sus compañeros de la industria televisiva pidieron en la sociedad durante la ceremonia de los Emmy, que premia a lo mejor de la tv estadounidense.

En una noche con tibios y escasos discursos políticos y sociales, hubo algunos que alzaron la voz.

Alan Cumming, Vince Gilligan y Sally Field aprovecharon su espacio al recoger su premio para lanzar distintos mensajes.

El conductor de "The Traitors" pidió asegurarse de ejercer el voto, ante las próximas elecciones intermedias de EU, a celebrarse en noviembre.

"Esta noche hemos recibido la mayoría de votos, pero mañana es el día de registrarse para votar en este país, por favor asegúrense de estar registrados, el tiempo de hablar se acabó, ahora es tiempo de votar América, gracias", apuntó Cumming.

Vince Gilligan, ganador por Mejor Guion de la serie "Pluribús", pidió empatía y respeto.

"Un mundo real en el que la gente se lleva bien es tan creíble como lo que tenemos ahora; nunca estaremos de acuerdo en todo, pero sí podemos mostrarnos respeto, tal vez algo de gentileza y podemos dejar de escuchar a los que dicen que eso es para perdedores y que obtienen poder al dividirnos", señaló.

Tras ganar como Mejor actriz de miniserie o telefilme por "Criaturas luminosas", Sally Field hizo referencia a la fusión Paramount-Warner.

"El arte nos hace importantes. Nuestras voces importan. La diversidad, nuestra manera tan única de contar historias. No podemos dejar que esas voces sean silenciadas o se comprometan o se fusionen".

La gran ganadora de la noche fue "La maldición de Widow´s Bay" con siete Emmys, desbancando a The Pitt y Hacks, que llegaban como favoritas en una noche en la que la actriz de "La ley y el orden", Mariska Hargitay, rompió 15 años de hombres conduciendo la ceremonia.

Como invitada especial estuvo Taylor Swift, aunque no de manera presencial, sino en sketch en el que la sargento Benson y su equipo trataban de descifrar si la estrella del pop haría una aparición en el teatro, siendo ayudados por ella misma, para concluir que lo más probable es que simplemente participara en un video pregrabado.

En un momento solemne, se recordó a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión que fallecieron este año, como Dolly Parton, Catherine O´Hara y Rob Reiner.

Dato

* Mujeres. Allison Janney iguala a Julia Louis-Dreyfus y Cloris Leachman; 8 Emmys cada una.