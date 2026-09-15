El PVEM tiene mejores perfiles en Congreso, dice Galindo sobre Gámez

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó los señalamientos del recién electo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, quien atribuyó a supuestas indicaciones del edil capitalino los votos en contra de su designación.

El presidente municipal afirmó que, si existen pruebas de esa acusación, corresponde al legislador presentarlas.

Galindo cuestionó además el arranque de la gestión de Gámez Macías al frente del Poder Legislativo, al considerar que sus declaraciones no son la mejor forma de iniciar una presidencia que representa a los 27 diputados del Congreso del Estado.

Señaló que el Legislativo es uno de los tres poderes que sostienen la vida institucional de San Luis Potosí y que debe conducirse con responsabilidad.

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"Como él lo dijo, yo invitaría a que lo probara", expresó el alcalde, quien también consideró que las acusaciones dirigidas en su contra terminan por restarle seriedad al cargo que ahora ocupa el legislador. Añadió que espera que las declaraciones emitidas no reflejen la postura del Congreso en su conjunto.

En tono irónico, Galindo dijo agradecer la relevancia que, a su juicio, le otorga el nuevo presidente del Congreso al mencionarlo en el contexto de su elección. "Qué bueno que me dé tanta importancia", comentó, al tiempo que insistió en que no comparte los señalamientos realizados por el legislador.

Respecto al perfil de Gámez Macías para encabezar la Mesa Directiva, el alcalde sostuvo que dentro de la bancada del Partido Verde Ecologista de México existen legisladores con mayor representación y trayectoria para asumir esa responsabilidad.

Aunque dijo respetar la decisión tomada por el Congreso, consideró que "el Verde tiene mejores perfiles" para ocupar la presidencia del Poder Legislativo.

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SE RESPONDE CON TRABAJO: GÁMEZ

"A la grilla hay que responderle con trabajo", respondió Luis Fernando Gámez Macías al asumir la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en medio de cuestionamientos sobre el papel que tendrá al frente del Legislativo y la posibilidad de que su llegada genere confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que previamente realizó el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, Gámez Macías descartó responder con descalificaciones y calificó los dichos del presidente municipal como una "opinión individualísima".

El legislador consideró que ese tipo de expresiones no representan una falta de respeto hacia Fernando Gámez, sino hacia el Congreso del Estado.