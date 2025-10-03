Atentado a una sinagoga en Mánchester

Londres.- El atentado terrorista perpetrado este jueves en una sinagoga de Mánchester , que dejó dos víctimas mortales -más el atacante- y al menos tres heridos de gravedad, reabrió la herida del antisemitismo en el Reino Unido en el marco de la guerra de Gaza.

Alrededor de las 9:30 de la mañana hora local, un hombre fue apuñalado y un auto arrolló de manera intencionada a un grupo de viandantes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Mánchester, especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

“Había un gran número de feligreses acudiendo a la sinagoga en el momento de este ataque, pero gracias a la inmediata valentía de los cuerpos de seguridad, de los fieles en el interior y de la rápida respuesta de la Policía, se le impidió el acceso al atacante”, dijo el jefe de la Policía del Gran Mánchester, Stephen Watson.

El perpetrador, identificado por las autoridades como Jihad Al-Shamie, de 35 años y ciudadano británico de ascendencia siria, fue interceptado y disparado hasta morir por los agentes de policía apenas siete minutos después de recibir el primer aviso sobre el suceso, que ha sido declarado como un atentado terrorista.

Algunas imágenes y videos publicados en redes sociales mostraron el rostro del sospechoso, que primero podía verse portando algo en su cintura y después abatido en el suelo.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el atacante llevaba un chaleco “que tenía la apariencia de un artefacto explosivo” pero, después de ser analizado por efectivos especializados en desactivación de bombas, se demostró que este era “inoperativo”.

La Policía antiterrorista lidera la investigación junto con la Policía del Gran Mánchester para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar si Al-Shamie actuó en solitario o si forma parte de una banda criminal.