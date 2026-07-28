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Harry Styles recorre colonia Roma y Condesa antes de conciertos

Styles recorrió zonas emblemáticas como la colonia Roma y la avenida Álvaro Obregón.

Por El Universal

Julio 28, 2026 04:30 p.m.
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Harry Styles recorre colonia Roma y Condesa antes de conciertos
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      Harry Styles ya comenzó su aventura mexicana y, antes de sus conciertos en la Ciudad de México, decidió recorrer algunos rincones de la capital con planes que cualquier visitante podría disfrutar: una parada para comer tacos, una caminata por la colonia Roma y una visita a una cafetería.


      El cantante británico fue captado por una seguidora, quien compartió en su cuenta de TikTok un clip en el que aparece degustando tacos de la famosa taquería Orinoco, aunque no dio detalles sobre la sucursal donde ocurrió el encuentro.

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      En las imágenes se observa que Styles, quien en un inicio se encontraba solo mientras revisaba su teléfono, posteriormente estuvo acompañado. Para su visita eligió una hoodie negra con estampado de flamas, shorts verdes, tenis blancos y una gorra negra.
      "Solo pude sonreírle, me sonrió de vuelta", escribió la usuaria Mariie Fergiie al recordar el momento que vivió junto al intérprete.
      Aunque no se alcanza a apreciar qué pidió exactamente, el menú de la taquería incluye tacos de chicharrón norteño, trompo y campechano, una propuesta gastronómica que también ha llamado la atención de otras estrellas internacionales. Dua Lipa y Rosalía son algunas de las artistas que han aprovechado sus visitas a México para probar la comida del país.
      Además de la degustación, Styles fue visto caminando por la avenida Álvaro Obregón y en una cafetería de la zona. También surgieron reportes de que recorrió la colonia Condesa.
      De acuerdo con Publimetro, el exintegrante de One Direction habría llegado a México el 27 de julio de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca y posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para prepararse para sus presentaciones.
      Esta no es la primera vez que Harry Styles muestra interés por la cultura mexicana. Durante su gira "Love On Tour" en 2022, el cantante visitó la Panadería Rosetta, de la chef mexicana Elena Reygadas; se hospedó en el hotel St. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma; acudió a la Casa Luis Barragán para conocer la obra del arquitecto y recorrió Chapultepec y sus alrededores.

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