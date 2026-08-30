Dalas Review cuestiona postura de Guillermo del Toro sobre la IA

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El creador de contenido español Dalas Review criticó a Guillermo del Toro por su rechazo al uso de inteligencia artificial generativa en la creación artística.

Durante una transmisión en vivo, el streamer aseguró que la postura del cineasta mexicano busca proteger un "monopolio de Hollywood" y sostuvo que estas tecnologías representan una forma de democratizar el arte y la producción cinematográfica.

El fragmento de la emisión fue difundido en redes sociales, donde usuarios cuestionaron los argumentos de Dalas y defendieron la trayectoria de Del Toro como director, guionista y promotor de nuevos talentos.

La discusión surgió a partir de las declaraciones que el realizador tapatío ha realizado sobre la generación automatizada de imágenes y videos. Del Toro ha rechazado considerar esas producciones como obras artísticas equiparables a las creadas por personas.

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El director ha argumentado que el arte requiere intención, experiencia y emociones humanas, elementos que, desde su perspectiva, no pueden ser reproducidos por una herramienta automatizada.

En contraste, Dalas Review afirmó que la inteligencia artificial permite a creadores independientes acceder a procesos de producción que anteriormente requerían presupuestos elevados y equipos especializados.

La controversia se suma al debate sobre los límites de la inteligencia artificial en las industrias creativas, particularmente en temas como derechos de autor, uso de obras para entrenar modelos y reconocimiento del trabajo humano.

Hasta el momento, Guillermo del Toro no había respondido directamente a los comentarios del creador de contenido español.