Obispos de Norteamérica llaman a proteger a migrantes
Representantes católicos de México, Estados Unidos y Canadá buscan acordar acciones conjuntas ante la movilidad humana en la región
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Obispos de México, Estados Unidos y Canadá llamaron a defender la dignidad y los derechos de las personas migrantes durante su primer encuentro regional, celebrado en Cuernavaca, Morelos.
El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, sostuvo que la migración no debe reducirse a estadísticas, políticas públicas o intereses económicos.
"Detrás de cada migrante hay un rostro, una historia, una familia, una esperanza y, muchas veces, muchas heridas", expresó.
En el encuentro participaron Daniel Flores, obispo de Brownsville, Texas; Óscar Cantú, obispo de San José, California, y Pierre Goudreault, representante de la Iglesia católica en Canadá.
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Cantú señaló que la Iglesia en América debe mantener una posición común para defender la dignidad de las personas, particularmente de los migrantes y quienes viven en condiciones de pobreza.
Los representantes religiosos analizarán la movilidad humana y la gestión migratoria entre los tres países, con la intención de establecer acciones conjuntas desde sus respectivas responsabilidades pastorales.
Castro Castro pidió evitar que las fronteras políticas se conviertan en barreras para la solidaridad y afirmó que la reunión debe producir acuerdos concretos, además del intercambio de opiniones.
Durante la celebración religiosa, el presidente de la CEM también se refirió a la violencia, la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes como algunos de los principales problemas enfrentados por México.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el obispo dedicó el Ángelus a las personas desaparecidas y sus familias. Señaló que en México existen alrededor de 135 mil personas cuyo paradero se desconoce.
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