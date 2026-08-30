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Gonzalo Valdovinos gana el Maratón de la CDMX

El paratleta mexicano se impuso en la categoría de silla de ruedas con un tiempo de una hora, 39 minutos y 15 segundos

Por El Universal

Agosto 30, 2026 06:42 p.m.
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Gonzalo Valdovinos gana el Maratón de la CDMX
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      Gonzalo Valdovinos conquistó este domingo el primer lugar de la categoría varonil en silla de ruedas del XLIII Maratón de la Ciudad de México.

      El paratleta mexicano completó los 42.195 kilómetros con un tiempo de una hora, 39 minutos y 15 segundos. Pedro Gandarilla terminó en la segunda posición y el colombiano Francisco Sanclemente ocupó el tercer lugar.

      La victoria llegó un año después de que Valdovinos y Sanclemente sufrieron una caída durante la competencia debido a una irregularidad en el recorrido. Pese al accidente, el mexicano consiguió entonces la medalla de bronce.

      Valdovinos consideró que la ruta presentó mejores condiciones en esta edición y destacó el trabajo realizado para evitar obstáculos en el trayecto.

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      "Mejoraron la ruta. Está mejor trazada. La vialidad hizo muy bien su trabajo, así que podías correr con mucha confianza", declaró a El Universal Deportes.

      Como parte de su preparación, el deportista permaneció durante 20 días en un campamento de entrenamiento en La Malinche, Tlaxcala, con el objetivo de llegar en mejores condiciones a la competencia.

      Valdovinos participó en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008. Durante julio pasado también obtuvo su tercer campeonato consecutivo en el Medio Maratón de la Ciudad de México.

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