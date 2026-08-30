logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad

La reforma de Sheinbaum obligaría a renunciar a otra nacionalidad para contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Por El Universal

Agosto 30, 2026 06:45 p.m.
A
Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La dirigencia nacional de Morena respaldó la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que personas con doble nacionalidad compitan por determinados cargos del Poder Ejecutivo.

      La propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana. En caso de contar con otra, tendrían que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatos.

      En un comunicado, la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel Reyes argumentó que la modificación busca garantizar una "lealtad plena e inequívoca hacia México" de quienes pretendan ocupar esos cargos.

      El partido sostuvo que la reforma pretende evitar posibles conflictos de interés o injerencias extranjeras. Estos argumentos corresponden al posicionamiento de Morena en favor de la iniciativa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La propuesta contempla cambios constitucionales para aplicar la restricción en los ámbitos federal y estatal, así como en la Ciudad de México. También plantea modificar la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona pueda renunciar a su segunda nacionalidad.

      LEA TAMBIÉN

      ¿Qué es la Ley de Doble Nacionalidad que cambiaría Sheinbaum?

      Propone que aspirantes a la Presidencia y gubernaturas renuncien a cualquier otra nacionalidad que no sea mexicana

      La medida no plantea cancelar de manera general la doble nacionalidad ni retirar ese derecho a todos los mexicanos. Su alcance se concentra en las personas que busquen contender por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

      Morena llamó al Congreso de la Unión a discutir y aprobar la iniciativa, además de solicitar el respaldo de las demás fuerzas políticas. Para entrar en vigor, una reforma constitucional requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad
      Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad

      Morena respalda limitar candidaturas con doble nacionalidad

      SLP

      El Universal

      La reforma de Sheinbaum obligaría a renunciar a otra nacionalidad para contender por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX

      Morena perfila a Higinio Martínez para presidir el Senado
      Morena perfila a Higinio Martínez para presidir el Senado

      Morena perfila a Higinio Martínez para presidir el Senado

      SLP

      El Universal

      El legislador recibió el respaldo de su bancada, pero su nombramiento deberá ser votado por el pleno de la Cámara Alta

      SRE reporta aumento de 21% en casos de protección consular
      SRE reporta aumento de 21% en casos de protección consular

      SRE reporta aumento de 21% en casos de protección consular

      SLP

      El Universal

      La dependencia atendió más de 152 mil casos y realizó cerca de 10 mil visitas a centros de detención

      Colectivos realizan jornada para visibilizar desaparición en México
      Colectivos realizan jornada para visibilizar desaparición en México

      Colectivos realizan jornada para visibilizar desaparición en México

      SLP

      El Universal

      Actividades incluyeron misa ecuménica, exposiciones, foros y testimonios para sensibilizar sobre la crisis nacional.