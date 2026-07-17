Y para QUEDARSE EN CASA

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Las plataformas de streaming presentan nuevos estrenos

Por Estrella Govea

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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      Las plataformas de streaming presentan nuevos estrenos durante la tercera semana de julio con series, películas, documentales y producciones originales.

      NETFLIX

      Netflix estrena "El Halcón", una producción de acción centrada en un personaje que enfrenta una misión de alto riesgo. Ya esta disponible "El mapa de los anhelos", drama basado en la novela homónima; "El palacio del este", serie ambientada en un complejo escenario político; "Heartstopper para siempre", que continúa la historia de Nick y Charlie; "23.000 vidas", documental sobre un acontecimiento de impacto social; y Deseo, drama que explora las relaciones humanas.

      El 22 de julio se incorporan "El otro padre", una historia familiar marcada por un reencuentro inesperado, y "GIGN: Unidad de élite", serie documental sobre el cuerpo especial de la gendarmería francesa.

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      HBO MAX

      HBO Max suma "Tip Toe", un drama independiente sobre las complejidades familiares, y "No te preocupes, querida", thriller psicológico ambientado en una comunidad aparentemente perfecta.

      El 19 de julio estrena "Oh, Canadá", drama protagonizado por un reconocido documentalista que decide contar la verdad sobre su vida antes de morir.

      PRIME VIDEO 

      Prime Video añade "The Surfer", thriller psicológico protagonizado por Nicolas Cage sobre un hombre que regresa a la playa donde creció y termina envuelto en un conflicto que pone a prueba su estabilidad. Ese mismo día también estrena "Coka Chicas", cinta de suspenso y acción que sigue a tres amigas que aceptan transportar droga para cumplir un sueño, pero terminan atrapadas en una peligrosa red criminal.

      Durante este periodo, la plataforma no tiene programados otros estrenos de acuerdo con la información disponible.

      DISNEY+ 

      Disney+ presenta "Descendants: La Maldición del País de las Maravillas", película que reúne a los descendientes de personajes clásicos de Disney en una nueva aventura.

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