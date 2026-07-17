No se cuestiona a eventos del PAN, PRI y Somos MX: Serrano

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Las denuncias anunciadas por partidos de oposición para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) investigue el evento por los "20 años del Gallardismo" obedecen a una estrategia política y no a una auténtica preocupación por el cumplimiento de la ley, sostuvo el coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, quien aseguró que este tipo de recursos aumentarán conforme se acerque la elección de 2027.

El legislador afirmó que cualquier planteamiento relacionado con la concentración realizada el pasado 9 de julio tiene una intencionalidad política y busca influir en la voluntad ciudadana rumbo a la próxima contienda por la gubernatura. Si bien reconoció que los partidos tienen derecho a presentar las denuncias que consideren pertinentes, insistió en que este tipo de acciones forman parte de la disputa política que se intensificará en los próximos meses.

Asimismo, cuestionó que las críticas se centren en el evento del gallardismo mientras, según dijo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos participa en actividades organizadas por el PAN y el PRI sin que ello genere señalamientos similares. En ese contexto, retomó una expresión utilizada previamente por el gobernador del estado al afirmar que se trata de "el burro hablando de orejas". También consideró que la reciente aparición de nuevos partidos ya comenzó a traducirse en ataques contra ese movimiento político.

"Se acaban de conformar algunos partidos políticos y ya tuvimos el primer evento de uno de ellos y sale con todo el clamor y con toda la valentía, casi seis años oculto, ¿no? De sentirse protegido por una fuerza política para decir con despropósito lo que anteriormente se vio como un evento de carácter aparentemente partidista y político", expresó al hacer referencia a Xavier Nava, recién nombrado coordinador estatal del partido Somos MX.

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Las declaraciones de Serrano se producen luego de que el PRI anunciara la presentación de un escrito ante el Ceepac para solicitar que revise si el acto conmemorativo de los "20 años del gallardismo" pudo constituir una violación a la legislación electoral o un posible acto anticipado de campaña. Al respecto, el diputado manifestó su confianza en que cualquier determinación será tomada por las autoridades competentes con base en la ley y no por presiones políticas o mediáticas.