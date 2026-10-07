Pablo Alborán comparte detalles de su disco sinfónico y gira KM0 en México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Para el cantante Pablo Alborán, pisar México siempre es un recordatorio de que se debe luchar por lo que se quiere, porque en sus inicios el venir a conquistar este mercado lo puso a prueba y le mostró de lo que es capaz.

Pablo Alborán y sus inicios en México

"México a mí me costó mucho en el comienzo, porque es un público exigente, que no da nada por hecho; fue muy duro al principio, recuerdo perfectamente cómo llegué con mi guitarra y había cuatro personas en la sala oyéndome tocar, fue como volver a empezar porque en España ya me iba muy bien y llegar aquí fue iniciar de cero, pero nunca me dolió porque las cosas te deben costar, para el niño de 19 o 20 años era una aventura", señaló el músico español.

Por eso no pudo dejar fuera a nuestro país de su "Gira KM0", con la cual se presentará el 8 y 9 de octubre en el Auditorio Nacional, el 10 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Dominguez, en Querétaro, el 14 de octubre en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, el 15 de octubre en el Auditorio Banamex, en Monterrey, y el 17 de octubre en el Auditorio GNP Seguros, de Puebla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles y emociones de la gira KM0

"En el show pasa de todo, en esta nueva gira lo que intento es hacer un viaje por todas las emociones posibles. Es un espectáculo donde pretendo que la gente se olvide del tiempo y de sus problemas, poder acompañar a la gente que viene de sus amores, sus desamores, sus pérdidas y sus ilusiones", dijo Pablo Alborán.

El cantante señaló que todos sus éxitos estarán presentes en el setlist, como "Saturno", "Solamente tú", entre muchos otros; además estará acompañado en el escenario de la cantante filipino-cubana Riza Godoy, con quien colaboró en la canción "Deditos cruzados".

La visita de Pablo Alborán a México sucede en un momento muy especial para el cantante, porque compartió que desde que hizo su debut en 2010, pocas veces se ha dado un respiro para descansar, por lo que aseguró había entrado en un ciclo que se había vuelto rutinario, donde todo parecía ser los mismo, hasta que circunstancias de la vida y la oportunidad de escribir un nuevo disco lo sacó de esa realidad, y así nació KM0 el año pasado.

"KM0 es una forma de vivir y de mirar la vida. Por cuestiones personales de mi familia, que tienen que ver con la salud, han hecho que de pronto uno se diera cuenta de lo qué importa realmente, y cuando te das cuenta que eres un afortunado porque tienes salud, que tienes un trabajo que te gusta, que tienes un equipo con el que puedes trabajar, con el que te sientes tú, que puedes soñar y crear; tienes más claro lo que no quieres, cómo quieres trabajar, cómo quiere que los demás se sientan al estar contigo. KM0 es un poco eso, el darme una licencia de sentir que hago las cosas como la primera vez, de disfrutarlas", expresó Alborán.

Nuevo disco y proyectos de Pablo Alborán

Pero este nuevo aire lo inspiró a ir más allá, porque además de iniciar su propio sello discográfico Sirona Music; para celebrar sus 15 años de carrera artística decidió hacer un disco muy especial, "Pablo Alborán, Sinfónico", cuyas canciones fueron grabadas desde el Abbey Road Institute.

"Creo que 15 años dan para un sinfónico, para mí musicalmente hablando, es lo más puro y lo que más esfuerzo me ha costado, he invertido mucho trabajo en equipo, el más grande que he tenido; además las canciones después de 15 años, cuando las vuelves a cantar ya han pasado por el filtro de la vida, por todas las giras y los viajes, y de pronto te das cuenta que hay un montón de cosas que han cambiado en ti, hay otras que siguen intactas y que entiendes por fin ciertas palabras que antes no entendía, porque ahora las he vivido; entonces ha sido un proceso muy bonito, un regalo para todos lo que han creído en mí y es un punto y aparte para lo que viene".

Es que, entre los planes de Pablo Alborán, después de terminar su gira KM0, está ahora enfocarse en la promoción del disco sinfónico, que tan satisfecho lo tiene. Pero Pablo no deja de soñar y durante la conferencia prensa que tuvo en la CDMX el día de ayer, manifestó uno de sus más grandes deseos.

"Mi sueño es escribir para Luis Miguel, y obviamente cantar con él", expresó Alborán.