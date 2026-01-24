Diego Luna y Gael García en Netflix

Diego Luna y Gael García comandan los lanzamientos estelares de Netflix hechos en México para este 2026 con la película “México 86” y la serie “Santita”, respectivamente. “México 86” se desarrolla en el marco del Mundial de Futbol del que México fue anfitrión en 1986 y aborda, con humor y sátira, cómo el país obtendría la candidatura para ser sede en aquel entonces.

Gael García debutará en la pantalla de Netflix con una historia dirigida por Rodrigo García (“Familias”) , trata sobre una mujer confinada a una silla de ruedas, “más pecadora que santa”, que no llegó a su boda y 20 años después se encuentra con el hombre al que plantó.