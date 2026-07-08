logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros

Lamentó sus palabras y aseguró que nunca ha hecho daño a una mascota ni a nadie

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:15 p.m.
A
Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pedro Sola reconoció que cometió un error al decir que a veces le daban ganas de darle comida envenenada a los perros que están en lugares públicos como restaurantes o centros comerciales, pues no lo tolera.

      Disculpa pública y reconocimiento del error

      El conductor de "Ventaneando" ofreció una disculpa en el programa encabezado por Pati Chapoy y admitió que lo dijo sin pensar, leyó un mensaje de su celular con el que expresó su sentir.

      Comenzó diciendo que actualmente los perros ocupan un lugar muy importante en las familias, y que tal vez antes no, o sí, al menos él no se dio cuenta de ello porque nunca tuvo perros, admitió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Dijo que como miembros de la familia, los perros necesitan incursión, y hasta el día de ayer no había sido consciente de ello, por lo que prometió educarse sobre el tema, y resaltó que lo que dijo fue sin pensar, ya que no es capaz de matar ni a una mosca.

      "No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares y decirles a todos que siento mucho lo que dije, soy incapaz de matar una mosca, dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este y en este programa que tengo 30 años aquí sentado", dijo.

      Reacciones y contexto en redes sociales

      Sola, de 79 años remarcó que no le ha hecho nunca daño a nadie y menos a una mascota.

      "Jamás le he hecho daño a nadie y menos a una mascota; lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué".

      Finalmente mencionó que a su edad, a veces olvida la época que ahora se vive, por lo que rogó lo disculparan.

      "Les ruego a todos ustedes disculpen y les aseguro que.... mi mentalidad..., también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora".

      En redes piden que Pati Chapoy también debería de ofrecer una disculpa, ya que soltó la carcajada cuando Pedro Sola se expresó de manera negativa hacia los perros, lo que muchos interpretaron como incitar al maltrato animal.

      "Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada", dijo Sola mientras explicaba que no tolera la presencia de perros en el súper y en los restaurantes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz
      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

      SLP

      El Universal

      La 68 edición del premio Ariel reconoce a las mejores producciones y actuaciones del cine mexicano en categorías clave.

      Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros
      Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros

      Pedro Sola se disculpa por comentario sobre envenenar perros

      SLP

      El Universal

      Lamentó sus palabras y aseguró que nunca ha hecho daño a una mascota ni a nadie

      Justin Bieber dará show en la final del Mundial
      Justin Bieber dará show en la final del Mundial

      Justin Bieber dará show en la final del Mundial

      SLP

      El Universal

      El espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá grandes figuras internacionales.

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas
      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      SLP

      El Universal

      La pareja, con diferencia de edad de cinco años, muestra su relación en público y recibe atención mediática.