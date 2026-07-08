logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

La 68 edición del premio Ariel reconoce a las mejores producciones y actuaciones del cine mexicano en categorías clave.

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:27 p.m.
A
Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles a los nominados de la 68 edición del Premio Ariel, el máximo reconocimiento que distingue a lo mejor del cine mexicano. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se revelaron las producciones, actrices, actores y realizadores que competirán por la estatuilla.


      Entre las categorías más esperadas destacan las de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Coactuación Masculina y Mejor Revelación Actoral, que reúnen a intérpretes con destacadas actuaciones en algunas de las películas nacionales más comentadas del último año.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A continuación, la lista completa de los nominados al Premio Ariel 2026 en las principales categorías.
      MEJOR ACTRIZ
      Ángela Molina, "Cosmos"
      Diana Sedano, "Juana"
      Emma Dib, "La eterna adolescente"
      Mónica del Carmen, "Las mutaciones"
      Natalia Reyes, "Aún es de noche en Caracas"
      MEJOR ACTOR
      Andrés Catzín, "Cosmos"
      Ernesto Rocha, "Adiós, amor"
      Hoze Meléndez, "Cocodrilos"
      Mauricio Isaac, "Café Chairel"
      Osvaldo Sánchez, "En el camino"
      MEJOR COACTUACIÓN FEMENINA
      Arcelia Ramírez, "Cocodrilos"
      Margarita Sanz, "Juana"
      Ángeles Cruz, "Las locuras"
      Ruth Ramos, "La eterna adolescente"
      Teresita Sánchez, "Cocodrilos"
      MEJOR COACTUACIÓN MASCULINA
      Bernardo Gamboa, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"
      Héctor Kotsifakis, "Pérdida total"
      Manuel Cruz Vivas, "Cocodrilos"
      Mariano López Sosa, "En el camino"
      Roberto Sosa, "Las locuras"
      MEJOR REVELACIÓN ACTORAL
      Aurora Dávila, "Vainilla"
      Carolina Guzmán, "La reserva"
      Donovan Said, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"
      Laura Uribe Rojas, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"
      Víctor Miguel Prieto Simental, "En el camino".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz
      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

      Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

      SLP

      El Universal

      La 68 edición del premio Ariel reconoce a las mejores producciones y actuaciones del cine mexicano en categorías clave.

      Justin Bieber dará show en la final del Mundial
      Justin Bieber dará show en la final del Mundial

      Justin Bieber dará show en la final del Mundial

      SLP

      El Universal

      El espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá grandes figuras internacionales.

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas
      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas

      SLP

      El Universal

      La pareja, con diferencia de edad de cinco años, muestra su relación en público y recibe atención mediática.

      Las 5 claves de la transformación del personaje de Aurelio Casillas
      Las 5 claves de la transformación del personaje de Aurelio Casillas

      Las 5 claves de la transformación del personaje de "Aurelio Casillas"

      SLP

      El Universal

      Rafael Amaya, actor y productor, impulsa una evolución profunda del personaje en la serie de Telemundo.