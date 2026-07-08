Premio Ariel 2026: Ángela Molina va por Mejor Actriz

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La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer este miércoles a los nominados de la 68 edición del Premio Ariel, el máximo reconocimiento que distingue a lo mejor del cine mexicano. El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde se revelaron las producciones, actrices, actores y realizadores que competirán por la estatuilla.

Entre las categorías más esperadas destacan las de Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Coactuación Masculina y Mejor Revelación Actoral, que reúnen a intérpretes con destacadas actuaciones en algunas de las películas nacionales más comentadas del último año.

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A continuación, la lista completa de los nominados al Premio Ariel 2026 en las principales categorías.MEJOR ACTRIZÁngela Molina, "Cosmos"Diana Sedano, "Juana"Emma Dib, "La eterna adolescente"Mónica del Carmen, "Las mutaciones"Natalia Reyes, "Aún es de noche en Caracas"MEJOR ACTORAndrés Catzín, "Cosmos"Ernesto Rocha, "Adiós, amor"Hoze Meléndez, "Cocodrilos"Mauricio Isaac, "Café Chairel"Osvaldo Sánchez, "En el camino"MEJOR COACTUACIÓN FEMENINAArcelia Ramírez, "Cocodrilos"Margarita Sanz, "Juana"Ángeles Cruz, "Las locuras"Ruth Ramos, "La eterna adolescente"Teresita Sánchez, "Cocodrilos"MEJOR COACTUACIÓN MASCULINABernardo Gamboa, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"Héctor Kotsifakis, "Pérdida total"Manuel Cruz Vivas, "Cocodrilos"Mariano López Sosa, "En el camino"Roberto Sosa, "Las locuras"MEJOR REVELACIÓN ACTORALAurora Dávila, "Vainilla"Carolina Guzmán, "La reserva"Donovan Said, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"Laura Uribe Rojas, "El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)"Víctor Miguel Prieto Simental, "En el camino".